Nintendo Direct-Gerüchte: Könnte F-Zero zurückkehren?

Es kursieren Gerüchte, dass in einem kommenden Nintendo Direct Neuigkeiten über die Rückkehr einer klassischen Nintendo-Serie enthalten sein könnten: F-Zero. Diese Gerüchte wurden durch einen Tweet des Twitter-Nutzers Pyoro ausgelöst, der in der Vergangenheit in der Vergangenheit akkurate Nintendo-Informationen preisgegeben hat. Pyoro deutete auf F-Zero-Neuigkeiten hin, indem er auf eine bestimmte MATLAB-Funktion verwies.

Für diejenigen, die es nicht kennen: MATLAB ist eine Programmier- und numerische Rechenplattform, die von Ingenieuren und Wissenschaftlern verwendet wird. Eine seiner Funktionen namens „fzero“ steht derzeit im Mittelpunkt der Spekulationen. Fans auf Resetera vermuten, dass Pyoros Tweet auf die Möglichkeit der Ankündigung eines neuen F-Zero-Spiels anspielt.

Obwohl Nintendo keine offiziellen Ankündigungen bezüglich einer Nintendo Direct gemacht hat, ist es erwähnenswert, dass das Unternehmen normalerweise im September einen Direct-Livestream veranstaltet. Viele Fans hoffen, dass bald eine offizielle Bestätigung erfolgt.

Die F-Zero-Serie ruhte seit 19 Jahren, wobei der letzte Teil, F-Zero Climax, für den Game Boy Advance erschien. Im Jahr 2021 äußerte Takaya Imamura, der Künstler hinter der Serie, jedoch seine Überzeugung, dass F-Zero nicht tot, sondern nur schwer wiederzubeleben sei. Er schlug sogar vor, dass Nintendo darüber nachdenken sollte, die Entwicklung eines neuen F-Zero-Titels an ein Drittstudio auszulagern.

Interessanterweise äußerte Toshihiro Nagoshi, Schöpfer der Yakuza-Franchise und Produzent von F-Zero GX, auch seine Bereitschaft, erneut an der Nintendo-Serie zu arbeiten, wenn sich die Gelegenheit dazu bot.

Bis zur offiziellen Bestätigung durch Nintendo sind diese Gerüchte derzeit mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz hoffen Fans von F-Zero weiterhin auf die Rückkehr dieser beliebten futuristischen Rennserie.

Quellen:

– Chronik der Videospiele

– MathWorks (Entwickler von MATLAB)