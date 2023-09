Die Wiederentdeckung von Nintendos vergessenem Arcade-Spiel Sky Skipper

In den frühen Tagen der Arcade-Spiele von Nintendo gab es Erfolge und Misserfolge. Doch im Sommer 1981 veröffentlichte Nintendo das Spiel, das alles verändern sollte – Donkey Kong. Das von Shigeru Miyamoto entworfene Donkey Kong wurde zu einem der meistverkauften Arcade-Spiele aller Zeiten und machte die Welt mit Mario bekannt. Doch neben dem Erfolg von Donkey Kong arbeiteten Miyamoto und Regisseur Genyo Takeda an einem weiteren Arcade-Spiel, das fast in Vergessenheit geraten ist – Sky Skipper.

Sky Skipper wurde 1981 in begrenzter Stückzahl zum Testen in japanischen Spielhallen veröffentlicht, die Resonanz war jedoch gering. Nur wenige Gehäuse wurden zum Testen an Nintendo of America geschickt und stießen dort auf ähnlich laue Resonanz. Das Spiel beinhaltete einen Doppeldecker, der anthropomorphe Spielkarten sammelte und dabei riesigen Gorillas wie Donkey Kong aus dem Weg ging. Die Grafik war für die damalige Zeit beeindruckend, aber das Gameplay war verwirrend und nicht sehr fesselnd.

Aufgrund der schlechten Resonanz wurde Sky Skipper nie offiziell veröffentlicht und die Platinen der Gehäuse wurden für das Spiel Popeye von 1982 umfunktioniert. Sky Skipper schien aus der Existenz verschwunden zu sein, bis der Sammler Alex Crowley von dem Spiel fasziniert wurde und sich daran machte, seine Geheimnisse aufzudecken. Er fand eine Original-Leiterplatte (PCB) von Sky Skipper, die für den Betrieb von Popeye umgebaut worden war, und kaufte sie. Mit Hilfe seines Freundes Mark Whiting gelang es ihnen, die Platine zurückzuentwickeln und Sky Skipper wieder zum Laufen zu bringen.

Anschließend baute Crowley mithilfe einer alten Popeye-Maschine und mit Hilfe von Olly Cotton, der das Original-Kunstwerk des Schranks anhand eines schwarz-weißen Flyers nachbildete, das Sky-Skipper-Gehäuse nach. Ein weiterer Durchbruch gelang, als die Arcade-Sammlerin Whitney Roberts entdeckte, dass Sky Skipper tatsächlich in der Lobby des Hauptsitzes von Nintendo of America anwesend gewesen war. Roberts konnte die Echtheit von Sky Skipper bestätigen und Bilder mit Crowley teilen.

Die Wiederentdeckung von Sky Skipper war ein bedeutender Moment für Arcade-Spiele-Enthusiasten. Es ergänzt die Geschichte der frühen Arcade-Spiele von Nintendo und ermöglicht es den Spielern, ein Stück Spielegeschichte zu erleben, das einst als verloren galt.

Definitionen:

– Arcade-Spiel: Ein Spiel, das auf einem großen, öffentlich zugänglichen Automaten gespielt wird, der normalerweise in Spielhallen, Restaurants und anderen Unterhaltungsstätten zu finden ist.

– PCB: Leiterplatte, die elektronische Komponenten zum Betrieb eines Spiels oder Computersystems enthält.

– Reverse Engineering: der Prozess der Analyse eines Produkts oder Systems, um dessen Design oder Spezifikationen zu bestimmen.

– Wiederverwendet: etwas für einen anderen Zweck anpassen oder wiederverwenden.

Quelle: (Quellenartikel)