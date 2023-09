Der Einfluss von Transparenz und Datenschutz auf die digitale Zusammenarbeit

In der heutigen Remote-Arbeitsumgebung sind digitale Kollaborationstools für die Verbindung und Koordinierung von Mitarbeitern unverzichtbar geworden. Allerdings sind Manager besorgt über die Auswirkungen reduzierter persönlicher Interaktionen auf Kreativität und Innovation. Um dieses Problem zu untersuchen, untersuchten die Forscher den Einsatz digitaler Kollaborationsplattformen im Hinblick auf Transparenz und Datenschutz.

Die Studie konzentrierte sich auf ein großes Fertigungsunternehmen und analysierte die Kommunikation innerhalb von 215 verschiedenen Gruppen mithilfe einer digitalen Kollaborationsplattform. Mithilfe maschineller Lernalgorithmen wurden Gespräche entweder als Entwicklungskreativität (Kombination oder Erweiterung vorhandener Konzepte) oder als disruptive Kreativität (Neuformulierung von Problemen zur Suche nach neuen Lösungen) klassifiziert. Die Forscher untersuchten auch die Netzwerkdaten, um Fälle von Bridging (Verbindung mit verschiedenen Individuen) und Bonding (Bildung enger Beziehungen) zu identifizieren.

Die Ergebnisse zeigten zwei unterschiedliche Wege, die entweder zu entwicklungsbezogener oder zu disruptiver Kreativität führten. Öffentliche Gruppen, die transparent innerhalb der Organisation arbeiteten, förderten die Entwicklungskreativität, indem sie sich mit einer breiteren Gemeinschaft auseinandersetzten und neue Perspektiven gewannen. Andererseits profitierten private Gruppen von einem sicheren Raum, der kreative Abweichungen, Risikobereitschaft und Ideenfindung förderte, was zu disruptiver Kreativität führte.

Die Wahl zwischen Transparenz und Datenschutz in digitalen Kollaborationsplattformen hat wichtige Auswirkungen auf die Kommunikation und kreative Ergebnisse. Öffentliche Kanäle fördern Brückenbildungsbeziehungen und führen eher zu entwicklungsfördernder Kreativität. Private Kanäle hingegen fördern die Bindung und führen eher zu disruptiver Kreativität.

Führungskräfte können diese unterschiedlichen Arten von Kreativität unterstützen, indem sie die Kommunikationsstrukturen innerhalb digitaler Kollaborationsplattformen gestalten. Durch das Verständnis der Auswirkungen von Transparenz und Datenschutz können Manager Umgebungen schaffen, die die Art der Zusammenarbeit fördern, die im jeweiligen Einzelfall am produktivsten ist.

Insgesamt haben digitale Kollaborationsplattformen das Potenzial, Kreativität und Innovation zu fördern, aber die Merkmale dieser Plattformen wie Transparenz und Datenschutz spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Richtung der Zusammenarbeit und der kreativen Ergebnisse.

