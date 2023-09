Der Tensor G3-Chip von Samsung Foundry führt FO-WLP-Gehäuse für mehr Effizienz ein

Zusammenfassung: Berichten zufolge integriert Samsung Foundry FO-WLP-Gehäuse (Fan-out Wafer-Level Packaging) in seinen Tensor G3-Chip, der eine verbesserte Effizienz, verbesserte Grafikleistung und Energieeinsparungen bieten soll. FO-WLP wurde bereits von Qualcomm und MediaTek genutzt, dies ist jedoch die erste Implementierung der Technologie durch Samsung Foundry. Der auf dem Exynos 3 basierende Tensor G2400-Chip wird über eine 9-Kern-CPU und die Arm Immortalis G715-GPU mit 10 Kernen verfügen, was seine Verarbeitungs- und Grafikfähigkeiten steigert. Der Chip wird voraussichtlich am 8. Oktober in Googles Pixel 8- und Pixel 4 Pro-Geräten zum Einsatz kommen.

Der von Samsung Foundry entwickelte Tensor G3-Chip soll die Smartphone-Chip-Technologie durch die Integration von FO-WLP-Gehäusen (Fan-out Wafer-Level Packaging) revolutionieren. Diese von Qualcomm und MediaTek eingeführte Verpackungstechnik verbessert die Effizienz, Grafikleistung und Energieeinsparungen. Mit diesem Schritt will Samsung Foundry seine Position auf dem Smartphone-Chip-Markt stärken.

Der Tensor G3-Chip, basierend auf dem Exynos 2400, wird die kommenden Pixel 8- und Pixel 8 Pro-Geräte von Google antreiben. Es verfügt über eine 9-Kern-CPU-Konfiguration, einschließlich eines Cortex-X3-Prime-Kerns, vier Cortex-A715-Kernen und vier Cortex-A510-Kernen. Dieses CPU-Setup verspricht eine verbesserte Verarbeitungsleistung und Effizienz und ermöglicht Benutzern ein reibungsloseres Multitasking und eine schnellere Anwendungsausführung.

Was die Grafikfähigkeiten betrifft, wird der Tensor G3-Chip die Arm Immortalis G715 GPU nutzen, die mit 10 Kernen ausgestattet ist. Dies stellt ein Upgrade gegenüber dem vorherigen 7-Core G710 dar und ermöglicht Benutzern ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis und eine noch intensivere Grafikleistung auf ihren Pixel-8-Smartphones.

Durch die Integration der FO-WLP-Gehäusetechnologie zielt der Tensor G3-Chip von Samsung Foundry darauf ab, die Wärmeentwicklung zu verringern und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren. Dies führt dazu, dass die Geräte kühler laufen und zwischen den Ladevorgängen länger halten, was das Benutzererlebnis insgesamt optimiert.

Quellen: Revegnus (@Tech_Reve)