EA kündigt an, dass Project Rene: Das Sims-Spiel der nächsten Generation kostenlos heruntergeladen werden kann

By

EA hat neue Details zu seinem kommenden Sims-Spiel der nächsten Generation mit dem Codenamen Project Rene enthüllt. In einem Blogbeitrag während einer Behind The Sims-Präsentation gab das Unternehmen bekannt, dass das Spiel als kostenloser Download verfügbar sein wird. Dieser Schritt folgt dem Erfolg der Free-to-Play-Veröffentlichung von Die Sims 4 im letzten Jahr.

Die kostenlose Download-Option für Project Rene bedeutet, dass Spieler dem Spiel beitreten, es spielen und erkunden können, ohne dass ein Abonnement, der Kauf eines Kernspiels oder Energiemechaniken erforderlich sind. EA möchte es Spielern leicht machen, Freunde einzuladen oder ihnen beizutreten und neue Funktionen, Geschichten und Herausforderungen zu erleben.

EA stellte jedoch klar, dass das Spiel weiterhin über käufliche Inhalte und Pakete verfügen wird, ähnlich wie bei Die Sims 4. Die Preisstruktur und die Art und Weise, wie diese Artikel verkauft werden, können sich jedoch vom aktuellen Spiel unterscheiden. EA gab ein Beispiel für das Hinzufügen von Basiswetter als kostenloses Feature für alle, während sich zukünftige Pakete möglicherweise auf bestimmte Themen wie Wintersport oder Wettbewerbe konzentrieren.

Die Veröffentlichung von Project Rene bedeutet nicht das Ende des Supports für Die Sims 4. EA plant, in absehbarer Zukunft weiterhin Updates und neue Inhalte für die Die Sims 4-Community bereitzustellen.

Obwohl kein konkreter Starttermin bekannt gegeben wurde, hat EA an einem transparenteren Entwicklungsprozess für Project Rene gearbeitet. Das Unternehmen gab zuvor bekannt, dass das Spiel sowohl Solo- als auch Multiplayer-Erlebnisse bieten wird. Weitere Informationen zur Multiplayer-Komponente sollen später im Jahr bekannt gegeben werden.

Quelle: [The Verge](Quelle)