Die NASA feiert 25 Jahre Internationale Raumstation und bereitet sich auf ihre Pensionierung vor

Die NASA feierte kürzlich den 25. Jahrestag der Internationalen Raumstation (ISS) und hob dabei die Meilensteinmission hervor, die am 6. Dezember 1998 die ersten beiden ISS-Module zusammenbrachte. Allerdings bereitet sich die Raumfahrtbehörde auch auf die eventuelle Stilllegung des bahnbrechenden Weltraumaußenpostens vor , was voraussichtlich um das Jahr 2030 eintreten wird. Im Vorgriff auf dieses Ereignis hat die NASA ihre private Vorschlagsanfrage aktualisiert, um bei der Entfernung der Station aus der Umlaufbahn zu helfen, und derzeit läuft eine frühe Finanzierung für kommerzielle Ersatzfahrzeuge, die von privaten Unternehmen mit der NASA als Träger betrieben werden würden Kunde.

Der Übergang zu kommerziellen Aktivitäten im erdnahen Orbit wird voraussichtlich erhebliche Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung und Technologieentwicklung mit sich bringen. Der Kommandeur der ISS-Expedition 70, Andreas Mogensen, äußerte sich begeistert über die Aussicht, dass mehr Länder und private Unternehmen ein Labor im Weltraum nutzen würden. Diese Verlagerung hin zu kommerziellen Unternehmungen hat bereits mit der Einbeziehung kommerzieller Astronauten und privat gelieferter Fracht begonnen. Das in Houston ansässige Unternehmen Axiom Space organisiert Missionen mit kommerziellen Astronauten, während Frachtlieferungen aus den USA jetzt von SpaceX und Northrop Grumman unterstützt werden.

Im Laufe der Entwicklung der ISS in den letzten 25 Jahren ist ihre Größe und Komplexität gewachsen. Hinzu kamen Module der NASA, Russlands, Europas und Japans sowie kanadische Robotik. Es wird erwartet, dass in Zukunft mindestens eine kommerzielle Raumstation in Betrieb sein wird, was eine Fortsetzung wissenschaftlicher Experimente und potenzieller kommerzieller Anwendungen ermöglicht. Nach Angaben der NASA wird die Entwicklung des Deorbit-Fahrzeugs, das die ISS sicher außer Gefecht setzen wird, mehrere Jahre dauern.

Mit Blick auf die Zukunft sind die Möglichkeiten für zukünftige Experimente auf einer kommerziellen Raumstation immens. Andreas Mogensen erwähnte das Forschungspotenzial in Bereichen wie der Produktion von menschlichem Gewebe, Organäquivalenten und der Herstellung von Glasfasern. Diese Unternehmungen könnten kommerzielle Auswirkungen haben und neue Möglichkeiten für Exploration und Entdeckung eröffnen.

An den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum nahmen Vertreter aller wichtigen ISS-Partner teil, was die internationale Zusammenarbeit und Zusammenarbeit unterstreicht, die für den Erfolg der Station von entscheidender Bedeutung ist. Während die NASA weiterhin das Ende der ISS plant, ist es klar, dass das Erbe dieses bahnbrechenden Unterfangens den Weg für eine neue Ära der Weltraumforschung und wissenschaftlichen Entdeckungen ebnen wird.

