By

Universal Music Group (UMG), das weltweit größte Musiklabel, hat im Rahmen seines Vertrags mit dem französischen Streaming-Dienst Deezer erhebliche Änderungen am Lizenzsystem angekündigt. Das neue Modell zielt darauf ab, mehr Lizenzgebühren zugunsten professioneller Künstler umzuleiten und weg von Bots und Soundtracks mit weißem Rauschen, die die Streaming-Plattformen überschwemmen. Dieser Schritt wird als große Veränderung in der Musikindustrie angesehen, wobei UMG eine Vorreiterrolle spielt und andere große Labels und Plattformen in eine neue Phase des Streamings führt.

Lucian Grainge, CEO von UMG, ist der Ansicht, dass die aktuellen Lizenzvereinbarungen veraltet sind und jede Aufnahme unabhängig von ihrer Qualität gleich behandelt wird. Dieses neue, künstlerzentrierte Modell wird mehr für Songs und Künstler bezahlen, nach denen Hörer aktiv suchen, wodurch die finanziellen Anreize für die Verbreitung von KI-generierten Titeln aufgehoben werden.

JPMorgan warnt vor einer möglichen „dystopischen KI-Zukunft“, in der Streaming-Plattformen mit minderwertigen KI-generierten Inhalten überschwemmt werden könnten, wodurch die Songbibliothek in wenigen Jahren von 100 Millionen auf über eine Milliarde anwachsen könnte. Das neue Bezahlsystem von UMG soll dem entgegenwirken, indem es Musikern mehr finanzielle Unterstützung bietet und den Anreiz für KI-generierte Titel verringert.

Der Erfolg dieses neuen Modells könnte erhebliche Auswirkungen auf den Umsatz von UMG haben, da JPMorgan seine Aktienprognose anhebt und einen potenziellen Anstieg von über 20 % schätzt, falls eine dystopische KI-Zukunft eintreten sollte. Deezer plant, diese neuen Zahlungsbedingungen im Oktober umzusetzen, und UMG strebt Verträge mit anderen Streaming-Plattformen an.

Die Machtdynamik innerhalb der Musikindustrie ist offensichtlich und die Dominanz von UMG ist offensichtlich. Andere Streaming-Dienste verlassen sich stark auf den Katalog von UMG und sind sich bewusst, dass ihre Plattformen ohne Künstler wie Taylor Swift und Drake zusammenbrechen würden. Mit diesem Vorteil möchte die Musikindustrie auf den jüngsten Erfolgen aufbauen und dem nachlassenden Wachstum des Streaming-Booms entgegenwirken.

Dieser Schritt hin zu einem künstlerzentrierten Modell spiegelt den proaktiven Ansatz der UMG wider, existenzielle Probleme frühzeitig anzugehen. Während sich die Streaming-Landschaft weiterentwickelt, möchte UMG ihre Stabilität gewährleisten, indem sie Lehren aus der Piraterie-Ära zieht und das Dach repariert, solange die Sonne noch scheint.

Quellen: Financial Times, Midia