Der Mensch steht kurz davor, Leben jenseits der Erde zu entdecken, prognostiziert Dava Newman

Der Wissenschaftler und Astronautikprofessor Dava Newman prognostiziert, dass Menschen innerhalb des nächsten Jahrzehnts irgendwo im Universum Beweise für vergangenes oder gegenwärtiges Leben finden werden. Newman, Direktor des Media Lab am Massachusetts Institute of Technology, machte diese kühne Vorhersage kürzlich während eines Vortrags im DeBartolo Center for the Performing Arts. Sie glaubt, dass die Beweise für die Existenz außerirdischen Lebens zunehmen und große Entdeckungen bevorstehen.

Newman betont die Notwendigkeit von Beiträgen aller Disziplinen zur Vorbereitung auf interplanetare Reisen und zur Lösung globaler Probleme. Ihrer Ansicht nach sind wir alle Weltbürger und Astronauten auf dem „Raumschiff Erde“. Newmans Forschung im Bereich der biomedizinischen Luft- und Raumfahrttechnik konzentriert sich auf die menschliche Leistung in verschiedenen Schwerkraftumgebungen, einschließlich der Entwicklung fortschrittlicher Raumanzüge, Lebenserhaltungssysteme und der Leistung von Astronauten.

Was die Zukunft der Weltraumforschung angeht, prognostiziert Newman, dass Menschen interplanetar werden und planen, zum Mond zurückzukehren und schließlich den Mars zu erreichen. Sie glaubt, dass der Mars einen immensen wissenschaftlichen Wert hat, insbesondere bei der Suche nach Beweisen für vergangenes Leben. Während es sich bei den ersten Entdeckungen möglicherweise um antike Lebensformen handelt, weist der Mars alle notwendigen chemischen und Umweltbedingungen auf, um die Existenz von Leben zu ermöglichen.

Newman lobt auch den Aufstieg öffentlich-privater Partnerschaften in der Weltraumforschung und nennt die Axiom Mission 2 als Paradebeispiel. Diese Kooperationen bieten bahnbrechende Innovationen und ermöglichen schnelle Fortschritte bei geringeren Kosten. Darüber hinaus hat Newman an einem bahnbrechenden, leichten und flexiblen „zweiten Haut“-Raumanzugdesign gearbeitet, das darauf abzielt, Astronauten zu stärken und ihre Leistung zu steigern.

Es ist jedoch nicht nur die Weltraumforschung, die Newman beschäftigt. Ebenso leidenschaftlich beschäftigt sie sich mit drängenden Problemen auf der Erde, etwa dem Klimawandel. Newman betont die Rolle der eingeschlossenen Treibhausgase bei der Beschleunigung des Klimawandels, der zu häufigeren Naturkatastrophen führt. Dennoch bleibt sie optimistisch und betont, dass es in unserer Macht als Einzelpersonen, Gemeinschaften und politische Entscheidungsträger liegt, unser Verhalten zu ändern und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

In einem herzerwärmenden Moment teilt Newman ihre Entdeckung über Schwester Mary Aquinas Kinskey, eine Absolventin der University of Notre Dame, die 1943 Pilotin wurde und von der US Air Force Association eine besondere Anerkennung erhielt. Beim Nachdenken über die Werte von Notre Dame und ihre eigene Lernerfahrung lässt sich Newman von den Leistungen von Schwester von Aquin inspirieren.

Dava Newmans Vorhersagen und Erkenntnisse bieten einen Einblick in die Zukunft der Weltraumforschung und die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Ihr Glaube an die Entdeckung außerirdischen Lebens und ihr Engagement für die Bewältigung globaler Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation, Widerstandsfähigkeit und einer gemeinsamen Anstrengung für eine bessere Zukunft.