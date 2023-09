„The First Descendant“ stellt die neue Heldin Sharen Julicia vor: eine tödliche Attentäterin, halb Frau, halb Maschine

Nexons kommender Plünderer-Shooter The First Descendant hat bei Spielern für großen Hype gesorgt. Dieses Spiel der nächsten Generation basiert auf der Unreal Engine 5 und soll für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Kürzlich wurde eine neue Heldin namens Sharen Julicia enthüllt, die in einem Gameplay-Enthüllungstrailer ihre tödlichen Fähigkeiten demonstriert.

Sharen Julicia, eine faszinierende Halbfrau, halb Maschine, bringt einen einzigartigen Spielstil in „The First Descendant“ ein. Ihr Können liegt im Nahkampf, was sie zur idealen Wahl für Spieler macht, die aggressive Taktiken bevorzugen. Sharen nutzt Tarnung sowohl für heimliche Annäherungen als auch für schnelle Rückzüge, sodass sie unentdeckt nah an ihre Feinde herankommen kann.

Eine von Sharens passiven Fähigkeiten, Assassinator, ermöglicht es ihr, Feinden, die sie nicht im Visier haben, erhöhten Schaden zuzufügen. Diese Fähigkeit verstärkt ihre tödliche Wirkung auf dem Schlachtfeld noch weiter. Darüber hinaus verfügt Sharen über eine Reihe aktiver Fähigkeiten, die ihr Offensivpotenzial steigern. Ihr Cutoff Beam löst einen elektrischen Strahlangriff aus, der nicht nur Schaden verursacht, sondern auch einen Stromschlageffekt auf ihre Ziele ausübt.

Eine weitere aktive Fähigkeit, die sie besitzt, ist Aktive Tarnung, die ihre Anwesenheit verbirgt, bis sie einen Angriff auslöst. Diese Technik löst den Hinterhaltsmodus aus, sobald die Tarnung endet, und erhöht so den Schaden ihres nächsten Angriffs. Darüber hinaus kann Sharen Shock Nuts einsetzen, Sprengstoffe, die ihre Gegner betäuben, und Flash Daggers, die mehrere Projektile auf Feinde innerhalb ihrer Zielreichweite abfeuern. Diese Dolche verursachen explosiven Schaden und verursachen einen Stromschlageffekt.

The First Descendant verspricht spannendes Gameplay und intensive Schlachten, und Sharen Julicia fügt dem Spiel eine weitere aufregende Facette hinzu. Spieler können sich auf ein actiongeladenes Erlebnis mit diesem tödlichen Attentäter freuen, der halb Frau und halb Maschine ist. Seien Sie gespannt auf exklusives neues Gameplay-Material, denn IGN wird bald weitere Details zu The First Descendant enthüllen.

Definitionen:

– Looter-Shooter: Ein Subgenre von Videospielen, das Elemente des Plünderns und Schießens kombiniert, wobei Spieler im Kampf Waffen, Munition und Ausrüstung sammeln.

– Unreal Engine 5: Eine hochmoderne Spieleentwicklungs-Engine von Epic Games.

– Stromschlageffekt: Eine Spielmechanik, die Zielen, die von einem Elektroangriff getroffen werden, zusätzlichen Schaden oder Statuseffekte zufügt.

Quellen:

– Ryan McCaffrey, Chefredakteur für Vorschauen bei IGN und Moderator der Xbox-Show und Interviewshow.