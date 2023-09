Apple wechselt von Lightning zu USB-C: Die Zukunft des Ladens

By

Apple wird morgen seine iPhone 15-Reihe vorstellen, wobei eine bemerkenswerte Änderung der Übergang von einem Lightning-Anschluss zu einem USB-C-Anschluss zum Aufladen ist. Während einige vielleicht argumentieren, dass es noch zu früh ist, glauben andere, dass es sich um eine lang erwartete und notwendige Änderung handelt.

Die Umstellung auf USB-C ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Apple die Vorschriften in EU-Ländern einhalten muss, da viele Länder USB-C als Standard-Ladeanschluss übernommen haben. Dieser Schritt steht jedoch auch im Einklang mit Apples schrittweisem Übergang zu USB-C in seiner gesamten Produktlinie in den letzten Jahren.

Alles begann im Jahr 2015 mit der Veröffentlichung des 12-Zoll-Retina MacBook, das über einen einzigen USB-C-Anschluss für kabelgebundene E/A verfügte. Diese Designentscheidung wurde auch in Folgeprodukten übernommen, beispielsweise im neu gestalteten MacBook Pro und dem iPad Pro, die beide USB-C als Ladeanschluss nutzten. Sogar die Apple TV-Fernbedienung wurde überarbeitet und verfügt jetzt über USB-C statt Lightning.

Während das iPhone seit mehreren Generationen USB-C für das Netzteilende des Ladekabels verwendet, wird beim iPhone 15 das gesamte Gerät komplett auf USB-C umgestellt. Es wird erwartet, dass diese Änderung den Benutzern schnellere Ladegeschwindigkeiten ermöglicht.

Nicht nur die iPhones werden auf USB-C umsteigen; Gerüchten zufolge sollen auch andere Apple-Produkte wie die AirPods Pro 2 den Übergang vollziehen. Allerdings gibt es im Apple-Sortiment weiterhin zahlreiche Produkte, die weiterhin den Lightning-Anschluss nutzen, etwa die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods und Beats Powerbeats Pro. Darüber hinaus verlassen sich Ladezubehör wie das MagSafe Duo und das MagSafe Battery Pack immer noch auf Lightning.

Es bleibt abzuwarten, ob Apple Lightning in seinen anderen Peripheriegeräten wie dem Magic Keyboard, dem Magic Trackpad und der Magic Mouse durch USB-C ersetzen wird. Nichtsdestotrotz signalisiert dieser Wechsel zu USB-C einen umfassenden Wandel hin zur Standardisierung im gesamten Produktökosystem von Apple.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apples Entscheidung, von Lightning auf USB-C umzusteigen, sowohl auf regulatorische Anforderungen als auch auf den strategischen Wandel des Unternehmens selbst zurückzuführen ist. Da das iPhone 15 und andere Apple-Produkte USB-C übernehmen, läutet dies eine Zukunft mit schnelleren und standardisierten Ladeerlebnissen für Apple-Kunden ein.

Definitionen:

– Lightning-Anschluss: Ein proprietärer Lade- und Datenübertragungsanschluss, der von Apple entwickelt wurde.

– USB-C-Anschluss: Ein universeller Anschluss, der das Laden und die Datenübertragung ermöglicht und häufig für verschiedene Geräte verwendet wird.

– MagSafe: Ein von Apple entwickeltes magnetisches Lade- und Zubehörbefestigungssystem.

– USB-A-Anschluss: Der herkömmliche USB-Anschluss, der häufig zum Laden und zur Datenübertragung verwendet wird.

– MicroUSB: Ein kleinerer und weit verbreiteter USB-Anschluss für mobile Geräte.

