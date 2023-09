Barbie: Das Film-Merchandise, dem Sie nicht widerstehen können

Greta Gerwigs Barbie-Film war ein großer Erfolg und fesselte Zuschauer jeden Alters mit seiner Auseinandersetzung mit Weiblichkeit und dem Zwang der Perfektion. Wenn Sie ein Fan des Films sind, wird es Sie freuen zu erfahren, dass eine Reihe von Merchandise-Artikeln mit Barbie-Motiven zum Kauf angeboten werden. Von Soundtracks und Kleidung bis hin zu Sammelpuppen und Gaming-Zubehör ist für jeden etwas dabei.

Sie können eine digitale Kopie des Films kaufen oder die physische Disc vorbestellen. Das Ausleihen des Films kostet 24.99 US-Dollar, der Kauf 29.99 US-Dollar. Es ist erwähnenswert, dass der Film Movies Anywhere-berechtigt ist, sodass Sie ihn auf jeder teilnehmenden Plattform ansehen können.

Wenn Sie Ihre Barbie-Sammlung erweitern möchten, können Sie den Barbie-Film auf 4K UHD Blu-ray vorbestellen. Der Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, aber Filme im physischen Format werden normalerweise innerhalb weniger Wochen nach der digitalen Version verfügbar sein.

Fans von Ryan Goslings Charakter Ken können sich über die Veröffentlichung der Barbie The Movie Collectible Ken Doll freuen. Diese Puppe, die seine ikonische schwarze Fransenweste und den Kunstpelzmantel trägt, kann für 75 $ Ihnen gehören. Es ist sogar in einer Barbie-Film-Sammelverpackung erhältlich. Das Erscheinungsdatum für diesen Artikel ist auf den 31. Januar 2024 festgelegt.

Barbies Album mit Titeln von Ryan Gosling, Lizzo und anderen ist auf Vinyl erhältlich. Sie können zwischen einem rosa Vinyl oder einem milchig-klaren Vinyl von Amazon Exclusive wählen, die beide derzeit im Angebot sind.

Für Gaming-Enthusiasten gibt es Controller im Barbie-Stil. Sie können sich für einen Deep Pink Xbox-Controller oder einen Nova Pink PS5-Controller entscheiden, um Ihrem Gaming-Setup einen Hauch von Barbie-Magie zu verleihen.

Wenn Sie Ihre Ken-Energie zeigen möchten, können Sie den „I Am Kenough“-Hoodie von Mattel vorbestellen. Dieser aus kuscheligem Material gefertigte Kapuzenpullover kostet 60 US-Dollar und wird am oder vor dem 10. Oktober versandt. Mattel bietet auch andere „I Am Kenough“-Kleidungsstücke an, darunter Mützen und Hoodies.

Für diejenigen, die ihren Wohnraum dekorieren möchten, bietet Mattel eine Reihe von Leinwanddrucken mit Barbie-Filmmotiven an. Mit diesen Drucken, die jeweils 40 US-Dollar kosten, können Sie Ihre Liebe zu Barbie zum Ausdruck bringen.

Dank der großen Auswahl können Barbie-Fans ganz in die Welt des Films eintauchen. Ob durch Sammlerstücke, Mode oder Dekoration – es gibt viele Möglichkeiten, Barbie: The Movie zu feiern.

Quelle: IGN – Hannah Hoolihan (freie Autorin)