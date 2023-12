Thales Alenia Space nutzt den britischen RAL Space zum Testen des FLEX-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation

By

Thales Alenia Space, ein Joint Venture zwischen Thales und Leonardo, hat die National Satellite Test Facility (NSTF) am britischen Forschungsinstitut RAL Space in Oxfordshire ausgewählt, um umfassende Montage, Integration und Tests für den FLEX der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) durchzuführen ( Satellit „Fluoreszenz-Explorer“. Dieser bahnbrechende Satellit soll durch die Kartierung von Fluoreszenz Einblicke in den allgemeinen Gesundheitszustand und die Produktivität der Vegetation der Erde liefern.

Der FLEX-Satellit verspricht, unser Verständnis des Gesundheitszustands des Planeten zu revolutionieren und wird ein von Leonardo entwickeltes hochauflösendes Bildspektrometer verwenden, um die von Pflanzen emittierte Fluoreszenz zu messen. Durch die Quantifizierung der Photosyntheseaktivität können Wissenschaftler die Produktivität und das Wohlbefinden der globalen Vegetation genau beurteilen.

Die Entscheidung, die NSTF zu nutzen, unterstreicht die Anerkennung, dass das britische Forschungsinstitut RAL Space über das nötige Fachwissen und die modernste Infrastruktur verfügt, um eine so wichtige Testkampagne durchzuführen. Die Wahl von RAL Space durch Thales Alenia Space ist ein Beweis für den Ruf der Institution für herausragende Leistungen in der Satellitentechnologie und ihr Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Mit dieser Partnerschaft bündeln Thales Alenia Space und RAL Space ihre Kräfte, um zum Erfolg der FLEX-Mission der ESA und ihrer Mission beizutragen, unser Verständnis der Vegetationsdynamik und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt zu verbessern. Die am NSTF durchzuführende Testkampagne wird die Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung des FLEX-Satelliten vor seinem Einsatz im Weltraum eingehend bewerten.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Bildgebungstechnologie ebnen Thales Alenia Space und Leonardo den Weg für eine neue Ära der Erdbeobachtung, die unschätzbare Daten für die Umweltüberwachung und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken liefern wird. Die Fähigkeit des FLEX-Satelliten, die Fluoreszenz der Vegetation zu kartieren und zu messen, stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Bestreben dar, die Gesundheit unseres Planeten zu verstehen und zu schützen.