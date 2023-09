Tetra Pak Custom Printing revolutioniert Getränkekartonverpackungen

By

Tetra Pak hat kürzlich auf der PACK EXPO Las Vegas seine neueste Innovation, Tetra PakR Custom Printing, vorgestellt. Diese neue Initiative bietet Marken eine hochmoderne, kostengünstige und anpassbare Lösung für den Druck auf papierbasierten Getränkekartons. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Zusammenarbeit mit Flow Beverage Corp. an, einem auf Gesundheit und Wellness ausgerichteten Getränkeunternehmen mit Sitz in Toronto, um maßgeschneiderte Verpackungen für sein alkalisches Quellwasser zu entwickeln.

Eine der aufregendsten Entwicklungen, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden, war die Installation eines Koenig & Bauer RotaJET 168-Digitaldruckers in voller Breite im Tetra Pak-Werk in Denton, Texas. Dieser hochmoderne Drucker verfügt über eine Bahngeschwindigkeit von 135 m/min und eine Bahnbreite von 840 bis 1680 mm und bietet erhöhte Flexibilität und die Möglichkeit der Individualisierung mit dynamischen QR-Codes auf der Verpackung und verschiedenen Designs innerhalb derselben Bestellung .

Die Vorteile von Tetra Pak Custom Printing beschränken sich nicht nur auf ästhetische Verbesserungen. Diese Digitaldrucktechnologie ermöglicht kleinere, personalisiertere Chargengrößen und eignet sich daher ideal für Lebensmittel- und Getränkemarken aller Größen. Darüber hinaus kann die Verpackung mithilfe einzigartiger Codes und Designs in vernetzte Verpackungsanwendungen integriert werden.

Flow Beverage Corp., bekannt für seine Präsenz in Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada und den USA, plant, die maßgeschneiderte Verpackung im Rahmen seiner Partnerschaft mit Live Nation Entertainment zu nutzen. Durch die Integration maßgeschneiderter Designs auf Tetra-Pak-Kartons möchte Flow von Verbrauchertrends profitieren und seine Markenpräsenz an Veranstaltungsorten von Live Nation Canada stärken.

Pedro Goncalves, Vizepräsident für Marketing bei Tetra Pak USA und Kanada, betonte, wie wichtig es sei, in der heutigen schnelllebigen Welt schnell Marketingbemühungen zu aktivieren. Er zeigte sich stolz auf die Zusammenarbeit mit Flow und darauf, den Konzertbesuchern ihre innovativen Designs zu präsentieren, wenn sie diesen Herbst ihre Lieblingsshows verlassen.

Laut Nicholas Reichenbach, Gründer und CEO von Flow, verbessert Tetra Pak Custom Printing nicht nur das Design seiner Kartons, sondern bietet auch neue Werbemöglichkeiten. Er glaubt, dass das Medium Bände über sein Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und unvergessliche Erlebnisse aussagt und erwartet weitere Partnerschaften, die ihre Marken- und Nachhaltigkeitswerte auf der Verpackung zum Ausdruck bringen.

Insgesamt revolutioniert Tetra Pak Custom Printing die Verpackung von Getränkekartons, indem es Marken die Möglichkeit bietet, ihre Identität zu präsentieren und auf dynamische und umweltfreundliche Weise mit Verbrauchern in Kontakt zu treten.

