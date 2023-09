Die Bedeutung des Telefon-Fundraisings im digitalen Zeitalter

By

Telefonisches Fundraising ist seit langem ein wichtiges Instrument für gemeinnützige Organisationen, das es ihnen ermöglicht, mit potenziellen Unterstützern, Spendern und Freiwilligen in Kontakt zu treten. Trotz des Aufkommens neuer Kommunikationstechnologien wie Messaging und Videokonferenzen spielt das Telefon weiterhin eine entscheidende Rolle im Vertrieb, im Kundenservice, in der internen Kommunikation und bei Spendenaktionen.

Das Sammeln von Spenden ist die Lebensader gemeinnütziger Organisationen, die es ihnen ermöglicht, ihre wichtige Arbeit in der Gesellschaft fortzusetzen. Das Telefon bietet einen persönlicheren und menschlicheren Ansatz beim Sammeln von Spenden und trägt dazu bei, Verbindungen zwischen Einzelpersonen und der Sache aufzubauen. Allerdings sind Wohltätigkeitsorganisationen aufgrund der anhaltenden Krise der Lebenshaltungskosten und der steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen gezwungen, nach innovativen Lösungen zu suchen.

Mit der Ausbreitung von COVID-19 erlebte das Fundraising per Telefon einen Aufschwung, da mehr Menschen während des Lockdowns Zeit und Bereitschaft hatten, sich an Telefongesprächen zu beteiligen. Während viele in ihre Arbeitsumgebungen vor der Pandemie zurückgekehrt sind, bleibt das Sammeln telefonischer Spenden ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen. Tatsächlich gehen zwei Drittel der Spendensammler davon aus, dass sie im kommenden Jahr verstärkt das Telefon zur Unterstützung ihrer Fans nutzen werden.

Um sich an die digitale Zukunft anzupassen, können Wohltätigkeitsorganisationen auf cloudbasierte Kommunikationstools zurückgreifen. Diese Softwarelösungen, wie beispielsweise VoIP-Telefonsysteme (Voice over Internet Protocol), bieten Flexibilität und erweiterte Funktionen im Vergleich zu herkömmlichen Bürotelefonen. Cloudbasierte Tools ermöglichen Remote-Arbeit, Anrufaufzeichnung, sofortige Transkripte, detaillierte Analysen und die Integration mit anderen Systemen und erleichtern Wohltätigkeitsorganisationen die Verwaltung und Speicherung wichtiger Informationen.

Die bevorstehende Abschaltung traditioneller Festnetzdienste bis 2025 unterstreicht die Notwendigkeit, dass Wohltätigkeitsorganisationen ihre Telefonsysteme aufrüsten. Die Abschaltung wirkt sich auf verschiedene Geräte aus, die über PSTN-Kupferkabel betrieben werden. Cloudbasierte Kommunikationstools wie VoIP-Telefone bieten eine zuverlässige Alternative. Allerdings müssen Wohltätigkeitsorganisationen frühzeitig planen und umstellen, um Unterbrechungen ihrer Arbeit zu vermeiden.

Bei der Auswahl eines alternativen Telefonsystems sollten Wohltätigkeitsorganisationen Faktoren wie Kosten, Upgrade-Vorteile, Schulung und Erfüllung aktueller und zukünftiger Anforderungen berücksichtigen. Jeder getätigte und empfangene Anruf ist für eine Wohltätigkeitsorganisation von entscheidender Bedeutung, sei es zur Erhöhung der Spenden oder zur Unterstützung.

Das Telefon-Spendensammeln wird uns erhalten bleiben, aber es ist wichtig, dass Wohltätigkeitsorganisationen die digitale Transformation annehmen. Während digitale Innovation im Vergleich zu kommerziellen Unternehmen möglicherweise nicht die höchste Priorität hat, ist es für Wohltätigkeitsorganisationen unerlässlich, diese zu berücksichtigen, um ihre wirkungsvolle Arbeit für die Gesellschaft auch in Zukunft fortzusetzen.

Quelle: Chartered Institute of Fundraising, National Business Communications

