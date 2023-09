Das Tech-Jahr beginnt mit einem Apple-Event und einer Dreamforce-Konferenz

Die zweite Septemberwoche markiert den Beginn eines neuen Technologiejahres, wobei Großveranstaltungen wie das iPhone-Event von Apple und die Dreamforce-Konferenz von Salesforce den Ton für die Branche vorgeben. Diese Veranstaltungen läuten auch den Beginn der Tech-Konferenzsaison ein, mit Veranstaltungen für Meta Platforms, Microsoft und Oracle.

Ein mit Spannung erwartetes Ereignis ist der Börsengang von Arm Holdings, der den Chipdesigner voraussichtlich mit 50 bis 54.5 Milliarden US-Dollar bewerten wird. Dieser Börsengang könnte zusammen mit dem geplanten öffentlichen Angebot des Liefer-Startups Instacart den ruhenden Technologie-IPO-Markt wiederbeleben. In diesem Jahr steht viel auf dem Spiel, da Rechtsstreitigkeiten, makroökonomische Bedingungen, der Handelskrieg mit China und regulatorische Herausforderungen Anlass zur Sorge gegeben haben.

Die Veranstaltungen der Woche beleuchten sowohl die Chancen als auch die Probleme in der Technologiebranche. Der Börsengang von Arm zeigt die Stärke von Technologie und KI, während der Fall Google-DoJ Bedenken hinsichtlich der Macht einiger weniger Unternehmen aufkommen lässt. Das Justizministerium argumentiert, dass Google Vereinbarungen mit Telefonherstellern und Internetbrowsern illegal ausgenutzt habe, um den Suchmaschinenmarkt zu monopolisieren.

In der Zwischenzeit tritt ein Senatsgremium zusammen, um über den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu diskutieren, und es werden parteiübergreifende Gesetze zur Regulierung von KI ausgearbeitet. Auch Technologiegiganten wie Apple und Salesforce sind vor Herausforderungen nicht gefeit: Apple hat mit Umsatz- und Verkaufsproblemen zu kämpfen und Salesforce erwägt die Verlagerung von Dreamforce aufgrund von Bedenken hinsichtlich Drogenkonsum und Obdachlosigkeit in San Francisco.

Die größte Sorge, die sich in der Technologielandschaft abzeichnet, ist die KI. Der geschlossene Charakter der Diskussionen und die Möglichkeit, dass marktbeherrschende Akteure in der Branche die Vorschriften übernehmen könnten, werfen Fragen zur Fairness der Vorschriften auf. Die Beteiligung des Justizministeriums verleiht der Angelegenheit jedoch noch mehr Ernsthaftigkeit.

Insgesamt bereitet diese vollgepackte Tech-Woche mit einer Mischung aus Chancen, Herausforderungen und regulatorischen Bedenken die Bühne für die Tech-Branche im kommenden Jahr.

