Evie Networks, ein auf öffentliche Ladegeräte für Elektrofahrzeuge spezialisiertes Unternehmen, hat eine erweiterte Partnerschaft mit Dan Murphy's angekündigt, um zusätzliche Ladestationen an ihren Filialen zu installieren. In Dan Murphys Filialen in ganz Australien wurden bereits fünf Ladestationen installiert, eine sechste Station ist für Broadmeadows, Victoria, geplant.

Diese Partnerschaft ist ein positiver Schritt zur Verbesserung des Zugangs zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Durch den Ausbau des Ladestationsnetzes in den Filialen von Dan Murphy werden mehr Besitzer von Elektrofahrzeugen bequemen Zugang zu Lademöglichkeiten haben, während sie einkaufen oder Besorgungen erledigen. Dies steht auch im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportmöglichkeiten.

Twitter verbietet angeblich die New York Times, einen großen Werbetreibenden

In einem überraschenden Schritt hat Twitter, jetzt bekannt als Diese Aktion ist besonders ironisch, da die New York Times einer der größten Werbekunden von X ist und Werbekampagnen für ihre Sportseite The Athletic durchgeführt hat.

Das Engagement in Tweets, die auf die Website der New York Times verweisen, ging Ende Juli deutlich zurück und ging im August weiter zurück. Dieser Rückgang wurde durch einen Vergleich des Engagements mit Tweets anderer großer Nachrichtendienste wie der BBC, CNN, Politico, dem Wall Street Journal und der Washington Post beobachtet. Im gleichen Zeitraum stieg die Interaktion mit Beiträgen dieser konkurrierenden Nachrichtenseiten entweder an oder blieb konstant.

Meta (ehemals Facebook) entwickelt angeblich ein fortschrittliches KI-Modell, um mit OpenAI zu konkurrieren

Meta entwickelt angeblich ein fortschrittliches KI-Modell, das die Effizienz des beliebten Sprachmodells GPT-4 von OpenAI erreichen soll. Dieses KI-Tool generiert Texte und Analysen, die sich an Unternehmen richten. Ziel dieses Vorhabens ist es, mit dem Zustrom neuer KI-Modelle, die auf den Markt kommen, zu konkurrieren. Um dies zu erreichen, versucht Meta Berichten zufolge, fortschrittliche Nvidia-Chips zu erwerben.

Das von Meta entwickelte KI-Modell soll Unternehmen auf verschiedene Weise unterstützen, unter anderem bei der Generierung anspruchsvoller Texte, der Durchführung komplexer Analysen und der Produktion zusätzlicher Ergebnisse. Durch das Angebot dieser Dienste möchte Meta einen Wettbewerbsvorteil auf dem KI-Markt schaffen.

Das Internet Archive legt Berufung gegen den Klageverlust der Ebook Library ein

Das Internet Archive hat seine Absicht angekündigt, gegen einen kürzlich erlittenen Verlust in einem Urheberrechtsstreit bezüglich seiner E-Book-Bibliothek Berufung einzulegen. Nach einer Einigung hat das Archiv bereits eingeschränkten Zugriff auf einige seiner Bücher. In der ursprünglichen Entscheidung wurde festgestellt, dass das Scannen von Büchern durch das Archiv nicht unter das US-amerikanische Fair-Use-Gesetz fällt. Folglich musste die Website den öffentlichen Zugang zu im Handel erhältlichen, urheberrechtlich geschützten Büchern beschränken.

Die Entscheidung des Internetarchivs, Berufung einzulegen, unterstreicht sein Engagement für die Wahrung des Zugangs zu Wissen und Literatur und geht gleichzeitig auf die Bedenken der Urheberrechtsinhaber ein. Dieser Fall verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen und Debatten rund um digitale Bibliotheken und faire Nutzung im digitalen Zeitalter.

Potenziell bewohnbarer Exoplanet K2-18b, identifiziert vom James Webb-Weltraumteleskop

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat K2-18b identifiziert, einen Exoplaneten, der das Potenzial für Bewohnbarkeit und die Suche nach außerirdischem Leben birgt. K2015-2b wurde 18 entdeckt. Es wird angenommen, dass sich auf seiner Oberfläche ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet, der Methan, Kohlendioxid und Dimethylsulfid enthalten kann. Dieser Exoplanet ist mit 8.6-facher Größe deutlich größer als die Erde und bietet eine einzigartige Gelegenheit für die wissenschaftliche Erforschung unserer Galaxie.

Während wir weiterhin Exoplaneten entdecken, deren Eigenschaften unserem eigenen Planeten ähneln, wird die Suche nach Leben jenseits der Erde immer faszinierender. K2-18b bietet einen faszinierenden Einblick in die Möglichkeit bewohnbarer Welten außerhalb unseres Sonnensystems.

