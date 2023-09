Laut Digital Foundry erhält Baldur's Gate 3 eine beeindruckende PS5-Portierung

By

Baldur's Gate 5 wurde diese Woche auf PlayStation 3 veröffentlicht und wurde von den Technikexperten von Digital Foundry für seine beeindruckende Portierung gelobt. Das weitläufige Rollenspiel im Dungeons & Dragons-Stil von Larian Studios soll bei Ultra-Einstellungen auf einem Niveau laufen, das der PC-Version entspricht.

Ein bemerkenswertes Feature der PS5-Version ist die Möglichkeit, den Leistungsmodus ein- oder auszuschalten. In beiden Modi behält das Spiel eine Auflösung von 1440p bei. Der Leistungsmodus zielt auf flüssige 60 Bilder pro Sekunde ab, was laut Digital Foundry größtenteils erreicht wird. Allerdings verursacht die Stadt Baldur's Gate selbst einige Leistungsprobleme, da die Bildrate in bestimmten Bereichen unter 30 fps sinkt.

Der Qualitätsmodus hingegen legt die Bildrate auf 30 fps fest. Digital Foundry berichtet, dass dieses Ziel konstant erreicht wird, außer in Akt 3, wo die Bildrate auf mittlere bis niedrige 20er-Werte sinkt. Insgesamt bietet die PS5-Version jedoch eine relativ stabile Leistung.

Beim Splitscreen-Multiplayer gibt es einige spürbare Leistungseinbußen. Dennoch behält das Spiel stabile 30 fps bei, außer in Akt 3, wo die Bildrate auf niedrige 20 fps sinkt.

Darüber hinaus unterstützt Baldur's Gate 3 derzeit kein Crossplay, Larian hat jedoch bestätigt, dass es auf ihrer Roadmap steht. Das Studio arbeitet seit der Veröffentlichung des Spiels aktiv an der Behebung von Fehlern und Leistungsproblemen mit dem Ziel, schließlich das Koop-Spielen auf PC- und PS5-Plattformen zu ermöglichen.

Insgesamt wurde Baldur's Gate 3 von IGN als „Meilenstein des Genres“ gelobt. Das Spiel bietet ein reichhaltiges, taktisches RPG-Erlebnis mit einer gut geschriebenen Geschichte, komplexen Charakteren und sinnvollen Entscheidungen, die die Spieler treffen können. Besitzer einer PlayStation 5 können auf eine vollständige Komplettlösung und andere Ressourcen zugreifen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Quelle: [Digital Foundry, IGN]