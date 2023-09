Preise der iPhone 15-Serie durchgesickert: Mögliche Preiserhöhung für Pro-Modelle

By

Das heutige Tech-Briefing bringt spannende Neuigkeiten aus der Welt der Technik. Durchgesickerte Informationen offenbaren mögliche Preise für die iPhone 15-Serie, was darauf hindeutet, dass es bei den Pro-Modellen zu einer Preiserhöhung kommen könnte. Die Pro-Versionen verfügen über verschiedene neue Upgrades, darunter einen Titanrahmen, ein Display mit dünnerem Rahmen und einen Aktionsknopf, was die Herstellungskosten deutlich erhöhen könnte.

Laut einem Bericht von Tom's Guide wird der Preis für das iPhone 15 voraussichtlich bei 799 US-Dollar beginnen, während das iPhone 15 Plus bei 899 US-Dollar beginnen könnte. Allerdings können sich diese Preise noch ändern und es bleibt ungewiss, ob es auch bei den Basismodellen zu Preiserhöhungen kommen wird. Es wird erwartet, dass die Standardmodelle iPhone 15 und Plus erhebliche Upgrades erhalten, es ist jedoch unklar, ob sich dies auf ihre Preise auswirken wird.

Bei den iPhone 15 Pro-Modellen ist hingegen mit einem Preisanstieg zu rechnen. Das iPhone 15 Pro wird voraussichtlich etwa 1099 US-Dollar kosten, während das größere iPhone 15 Pro Max einen Preis von 1199 US-Dollar oder sogar 1299 US-Dollar haben könnte. Der deutliche Preisanstieg des iPhone 15 Pro Max ist möglicherweise auf die Hinzufügung eines neuen Periskop-Zoomobjektivs zurückzuführen.

In anderen Nachrichten hat die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) ein Selfie geteilt, das von der Kamera an Bord der Sonnenmission Aditya-L1 aufgenommen wurde. Auf dem Weg zum Punkt Lagrange 1 (L1) zwischen Sonne und Erde nahm die Raumsonde ein Bild von sich selbst mit der Erde und dem Mond auf. Dies war ein monumentaler Moment für ISRO, da es auch als erfolgreicher Test der Kameras der Raumsonde diente.

YouTube testet außerdem eine neue Gaming-Funktion namens Playables. Mit dieser Funktion können Benutzer Spiele direkt auf der YouTube-Plattform spielen, sei es auf einem Computer oder einem mobilen Gerät. Obwohl Playables derzeit mit einer ausgewählten Benutzergruppe getestet wird, ist unklar, ob Playables in Zukunft einem breiteren Publikum zugänglich sein wird.

Slack-Benutzer können sich auf eine kommende KI-Funktion namens AI Conversation Summary freuen. Diese Funktion bietet Benutzern eine schnelle Zusammenfassung ungelesener Nachrichten in Gruppen und Kanälen und Benutzer können der KI auch Fragen zu diesen Gesprächen stellen. Die Funktion „KI-Konversationszusammenfassung“ wird in Kürze in begrenzter Kapazität verfügbar sein.

Schließlich hat sich die Veröffentlichung von Google Android 14 verzögert. Ursprünglich für diesen Monat geplant, wird Android 14 nun voraussichtlich am 8. Oktober 8 zusammen mit Googles Pixel 4- und Pixel 2023 Pro-Geräten auf den Markt kommen.

