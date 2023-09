TCL stellt beim IFA 115 Showcase einen riesigen 2023-Zoll-Fernseher vor

By

TCL hat mit einem satten 115-Zoll-Modell seinen neuesten Neuzugang auf dem Markt für große Fernseher vorgestellt. Mit einem Bildschirm dieser Größe wird der Fernseher als potenzielle Alternative zu Projektoren gefeiert. Der derzeit in China erhältliche TCL X11G Max verfügt über Mini-LED-Technologie mit über 20,000 lokalen Dimmzonen, einer 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 5000 Nits. Der Verkaufspreis in China beträgt etwa 8740 £ / 10,900 $ / 17,050 AU$.

Auch wenn der Preis hoch erscheinen mag, wird der Preis im Vergleich zu Projektoren, die mit nativen 4K-Chips ein ähnlich großes Bild erzeugen, wie dem Sony VPL-XW5000ES, verständlicher. Allerdings hat TCL Berichten zufolge die Veröffentlichung des 115-Zoll-Fernsehers in Europa auf nächstes Jahr verschoben, so Marek Maciejewski, Produktentwicklungsdirektor bei TCL Europe. Es gibt noch kein Wort darüber, ob es in Nordamerika erhältlich sein wird.

Dieser riesige Fernseher könnte die Lücke zwischen herkömmlichen Fernsehern und Projektoren schließen und eine bessere HDR- und Gaming-Leistung bieten, ohne dass ein dunkles Heimkino-Setup erforderlich ist. Seine Vielseitigkeit macht es zu einem potenziellen Game-Changer in der Branche.

