Tailor bringt Beta-Version des ChatGPT-Plugins für Headless ERP-Software auf den Markt

Tailor, ein führender Anbieter von Headless-ERP-Software, hat kürzlich den Beta-Start seines neuesten Plugins, dem Tailor ChatGPT Plugin, angekündigt. Dieses Plugin nutzt die ChatGPT-Technologie von OpenAI und bietet eine Konversationsschnittstelle für die Interaktion mit Daten in Anwendungen, die auf der Tailor-Plattform gehostet werden.

Mit dem Tailor ChatGPT-Plugin können Benutzer verschiedene Anwendungen auf der Tailor-Plattform mühelos mit Befehlen in natürlicher Sprache steuern. Benutzer können beispielsweise ganz einfach Aktionen aus dem Order Management System (OMS) von Tailor anfordern, indem sie einfach sagen: „Bestellliste der letzten Woche im Tabellenformat ausgeben“ oder „Bestellung für [Produktname] erstellen“. Dieser Konversationsansatz ermöglicht eine benutzerfreundliche Eingabe und Extraktion von Daten aus dem OMS.

Einer der Hauptvorteile des Tailor ChatGPT-Plugins besteht darin, dass es den Benutzern die Notwendigkeit erspart, Bildschirmvorgänge zu beherrschen, wodurch die Lernkurve für neue und seltene Systembenutzer verkürzt wird. Darüber hinaus besteht das Potenzial, in bestimmten Szenarien den Bedarf an einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu eliminieren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei Systemdesign und -entwicklung führt.

Der dialogbasierte Ansatz des ChatGPT-Plugins ermöglicht es Benutzern, die Datenausgabe in jedem gewünschten Layout anzupassen, was den Benutzerkomfort und die Systemflexibilität weiter erhöht. Dieser Fokus auf benutzerfreundliche und flexible Lösungen steht im Einklang mit dem Engagement von Tailor Technologies, eine KI-gesteuerte Geschäftssystemplattform zu schaffen.

Tailor Technologies ist fest davon überzeugt, dass KI eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Mensch-System-Schnittstelle spielen wird. Durch die Integration von KI-Technologie wie ChatGPT möchte Tailor das allgemeine Benutzererlebnis verbessern und Benutzern eine natürlichere und intuitivere Interaktion mit ihrer ERP-Software ermöglichen.

Um mehr über das Tailor ChatGPT Plugin und andere innovative Produkte von Tailor Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte deren offizielle Website.

Definitionen:

– Headless ERP-Software: ERP-Software (Enterprise Resource Planning), die sich auf die Bereitstellung von Backend-Funktionalität und Datenverwaltung ohne eine herkömmliche grafische Benutzeroberfläche (GUI) konzentriert. Es stellt typischerweise APIs und Plugins für die Integration in verschiedene Front-End-Anwendungen bereit.

– ChatGPT: Das Sprachmodell von OpenAI, das auf die Generierung menschenähnlicher Textantworten basierend auf Benutzereingaben spezialisiert ist.

Quellen: Tailor Technologies (https://www.tailor.tech/)