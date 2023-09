Gerüchten zufolge bietet Nintendo Switch 2 eine verbesserte Leistung und kürzere Ladezeiten

Es kursieren weiterhin Gerüchte über die mit Spannung erwartete Nintendo Switch 2, wobei neue Details zu ihrer Leistung und ihren Funktionen ans Licht kommen. Zuverlässige Quellen haben behauptet, dass die Konsole im August heimlich auf der Gamescom gezeigt wurde, und nun hat eine dritte Quelle diese Behauptungen bestätigt und zusätzliche Informationen hinzugefügt.

Berichten von Eurogamer und VGC zufolge soll die Switch 2 „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ mit einer höheren Bildrate und Auflösung ausführen, was für Fans des beliebten Spiels vielversprechend klingt. Nate The Hate, ein bisher zuverlässiger Nintendo-Insider, hat diese Behauptungen ebenfalls unterstützt und weitere Details preisgegeben, die er über die Konsole gehört hat.

Eine bemerkenswerte Verbesserung, die Nate The Hate erwähnt, ist die deutliche Verkürzung der Ladezeiten. Er gibt an, dass die neue Hardware nahezu sofortige Ladezeiten für Spiele ermöglichte, insbesondere beim Booten aus dem Hauptmenü. Dies ist eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Switch, die Ladezeiten von rund 30 Sekunden hatte.

In Bezug auf die Leistung behauptet Nate The Hate, dass „Breath of the Wild“ auf der Switch 60 mit 4 Bildern pro Sekunde und 2K-Auflösung lief. Er erwähnte auch, dass die Konsole über erweiterte Raytracing-Funktionen verfügt, ähnlich wie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erreichen können. Er stellt jedoch klar, dass die Rohleistung der Switch 2 voraussichtlich unter der der Xbox Series S liegen wird.

Um dies zu kompensieren, nutzt der Switch 2 möglicherweise eine neue Technologie namens DLSS (Deep Learning Super Sampling), die eine 4K-Auflösung auf Geräten mit geringerer Leistung simulieren kann. Dies könnte ein mit nativem 4K vergleichbares visuelles Erlebnis bieten und gleichzeitig die Leistungseffizienz beibehalten.

Obwohl hinsichtlich der Abwärtskompatibilität der Switch 2 und der offiziellen Enthüllungs-/Veröffentlichungstermine noch Unsicherheit besteht, geht Nate The Hate davon aus, dass die nächste Nintendo Direct in etwa drei Tagen, möglicherweise am 14. September, ausgestrahlt wird. Es ist wichtig zu beachten, dass Nintendo Directs normalerweise am stattfinden Donnerstags.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gemunkelten Funktionen des Nintendo Switch 2 auf eine verbesserte Leistung, kürzere Ladezeiten und die potenzielle Nutzung der DLSS-Technologie hinweisen. Fans warten sehnsüchtig auf weitere Updates von Nintendo zu dieser mit Spannung erwarteten Konsole.

Quellen:

- Eurogamer

– VGC