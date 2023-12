Wissenschaftler nutzen tropische Blumen, um den Arzneimittelentwicklungsprozess zu revolutionieren

By

In einem aufregenden Durchbruch haben Forscher der University of Bath die einzigartigen Eigenschaften einer tropischen Blume genutzt, um den Ansatz der Pharmaindustrie bei der Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Inspiriert von der Natur konzentrierte sich das Team auf die Entwicklung stabilerer und wirksamerer Arzneimittel mithilfe einer Technik, die von der Oldenlandia affinis, einer kleinen violetten Blume, abgeleitet wurde.

Traditionell zielen medikamentöse Behandlungen auf krankheitsbedingte Proteine ​​ab, um deren Aktivität zu blockieren. Die Verwendung kleiner Moleküle zu diesem Zweck unterliegt jedoch Einschränkungen, insbesondere bei der Blockierung von Proteininteraktionen. Um diese Einschränkungen zu überwinden, erforscht die Pharmaindustrie derzeit die Verwendung kleiner Proteine, sogenannter Peptide, die zu einer verbesserten Arzneimittelentwicklung führen könnten.

Eine der Herausforderungen bei Peptiden und Proteinen als Arzneimittelkandidaten ist ihre strukturelle Anfälligkeit. Sie neigen dazu, sich aufzulösen, reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen und haben Schwierigkeiten, in Zellen einzudringen, in denen sich viele wichtige Angriffspunkte für Medikamente befinden. Das Team der University of Bath hat jedoch eine neuartige Lösung für diese Probleme entwickelt.

Bei dieser Technik werden „zyklische“ Proteine ​​und Peptide erzeugt, indem ihre Start- und Endpunkte miteinander verbunden werden, wodurch ihre Stabilität gegenüber Hitze und Chemikalien erhöht und eine leichtere Zellpenetration erleichtert wird. Um dies zu erreichen, nutzten die Forscher das Enzym OaAEP1 aus Oldenlandia affinis, modifizierten es und integrierten es zur Massenproduktion in Bakterienzellen. Dieser innovative Ansatz bietet höhere Erträge, verwendet nachhaltige, biologisch freundliche Reagenzien, vereinfacht den Prozess und senkt die Kosten.

Um die Wirksamkeit ihrer Methode zu demonstrieren, wandten die Forscher ihre bakterielle OaAEP1-Technologie auf ein Protein namens DHFR an. Sie fanden heraus, dass die Verbindung der Kopf- und Schwanzenden des Proteins seine Temperaturbeständigkeit erhöhte und gleichzeitig seine normale Funktion aufrechterhielt.

Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf die Arzneimittelforschungsbranche. Professor Jody Mason vom Department of Life Sciences der University of Bath betonte die Bedeutung dieses Durchbruchs und erklärte, dass die Zyklisierung Proteine ​​und Peptide viel robuster mache und dass die Nutzung der Superkraft der Oldenlandia-Pflanze die Schaffung eines leistungsstarken Werkzeugs ermögliche, das dabei helfen werde Arzneimittelentdeckung.

Die potenziellen Anwendungen dieser Technik gehen über die pharmazeutische Industrie hinaus. Dr. Simon Tang, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department of Life Sciences der University of Bath, betonte seine Bedeutung für die Lebensmittelindustrie, die Waschmittelindustrie, die Biotechnologie und die Bioenergieproduktion.

Für diese bahnbrechende Technik haben die Forscher ein Patent angemeldet. Ihre im Journal of the American Chemical Society Gold veröffentlichte Studie markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Arzneimittelentwicklung und öffnet neue Türen für wirksamere und zugänglichere Behandlungen.

Häufigste Fragen

Welche Bedeutung hat die Verwendung der tropischen Blume bei der Arzneimittelentwicklung?

Die tropische Blume Oldenlandia affinis besitzt die einzigartige Eigenschaft, als Teil ihres Abwehrmechanismus auf natürliche Weise zyklische Proteine ​​zu erzeugen. Durch die Nutzung dieser Superkraft und die Modifizierung des Enzyms der Blüte haben Wissenschaftler der Universität Bath eine Technik entwickelt, die die Herstellung stabilerer und wirksamerer Arzneimittel ermöglicht.

Warum sind zyklische Proteine ​​und Peptide für die Arzneimittelentwicklung wichtig?

Zyklische Proteine ​​und Peptide bieten eine verbesserte Stabilität gegenüber Hitze und Chemikalien, was sie als Arzneimittelkandidaten robuster macht. Sie erleichtern auch die Zellpenetration, was für die gezielte Bekämpfung krankheitsbedingter Proteine ​​und die Erzielung der gewünschten therapeutischen Wirkung von entscheidender Bedeutung ist.

Wie vereinfacht die neue Technik den Arzneimittelentwicklungsprozess?

Die von den Forschern der University of Bath entwickelte neue Technik besteht darin, Bakterienzellen zur Produktion zyklischer Proteine ​​und Peptide zu nutzen. Dieser Ansatz bietet höhere Erträge, verwendet nachhaltige Reagenzien und reduziert die Anzahl der erforderlichen Schritte im Produktionsprozess, wodurch er einfacher und kostengünstiger wird.

Welche anderen Branchen könnten von diesem Durchbruch profitieren?

Neben der Pharmaindustrie können auch die Lebensmittelindustrie, die Waschmittelindustrie, der Biotechnologiesektor und die Bioenergieproduktion potenziell von diesem Durchbruch profitieren. Die Anwendungen der Technik gehen über die Arzneimittelentwicklung hinaus und bieten Möglichkeiten für Innovationen und verbesserte Prozesse in verschiedenen Bereichen.