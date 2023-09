Sundar Pichai, CEO von Google, rechnet mit einer fortgesetzten Zusammenarbeit mit Nvidia für die nächsten 10 Jahre

By

Sundar Pichai, CEO von Google, hat bestätigt, dass die langjährige Partnerschaft von Google mit dem Chiphersteller Nvidia auf absehbare Zeit bestehen bleibt. In einem Interview mit Wired betonte Pichai die intensive Zusammenarbeit der Unternehmen bei verschiedenen Projekten, darunter Android, die sich über ein Jahrzehnt erstreckte. Pichai lobte auch Nvidias außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI).

Pichai zeigte sich zuversichtlich in die weitere Allianz mit Nvidia und erklärte, dass die Halbleiterindustrie umfangreiche Forschung und Investitionen erfordere. Er ist fest davon überzeugt, dass Google und Nvidia auch in einem Jahrzehnt eng zusammenarbeiten werden. Die beiden Unternehmen gaben kürzlich eine Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, den Cloud-Kunden von Google einen verbesserten Zugriff auf die leistungsstarken H100-GPUs von Nvidia zu ermöglichen. Nach der Ankündigung erreichte die Nvidia-Aktie ein Rekordhoch.

Nvidia verzeichnete aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren (GPUs) durch Cloud-Unternehmen, Regierungsbehörden und Start-ups, die generative KI-Modelle einsetzen, ein deutliches Wachstum. Diese Modelle sind in verschiedenen Anwendungen von entscheidender Bedeutung, einschließlich der ChatGPT-Technologie von OpenAI. Da Google bestrebt ist, an der Spitze der KI-Innovation zu bleiben, hat das Unternehmen in seinen Geschäftsbereichen mehrere KI-Lösungen wie den Chatbot Bard eingeführt.

Die Nvidia-Aktie verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen bemerkenswerten Anstieg von etwa 212 % und das Unternehmen meldete eine Verdoppelung des Quartalsumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus geht man davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal im Jahresvergleich um 170 % steigen wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Google und Nvidia zeigt ihr gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung der KI-Technologie. Wie Pichai feststellte, stellt KI eine der tiefgreifendsten Technologien dar, an denen Google jemals arbeiten wird.

