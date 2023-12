Neue Einblicke in die Evolution von MicroRNA-Genen und ihren Ursprung

Forschungen von Wissenschaftlern der Universität Helsinki haben Licht auf den faszinierenden Ursprung der microRNA-Gene geworfen. MicroRNA-Moleküle sind entscheidend für die Regulierung der Genaktivität und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf verschiedene biologische Prozesse. Aber woher kommen diese Gene?

In einer bahnbrechenden Studie, die von der Akademie von Finnland finanziert wurde, untersuchten Forscher den Mechanismus hinter der Bildung von microRNA-Genen. Sie entdeckten, dass vollständige DNA-Palindrome eine bedeutende Rolle bei der Evolution dieser Gene spielen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass zufällige Basenmutationen palindromische Sequenzen erzeugen, selbst bei einfachen microRNA-Genen äußerst gering. Das gibt Wissenschaftlern schon lange Rätsel auf.

Das Team am Institut für Biotechnologie der Universität Helsinki fand heraus, dass Fehler bei der DNA-Replikation im Zusammenhang mit microRNA-Genen tatsächlich von Vorteil sein könnten. Sie verglichen die DNA-Replikation mit dem Tippen auf einer Tastatur, bei der es sich bei Mutationen häufig um Fehler einzelner Basen handelt. Sie interessierten sich jedoch besonders für Fälle, in denen der Replikationsprozess die DNA-Sequenz rückwärts kopierte und so ein Palindrom erzeugte.

Um den Ursprung und die Entwicklung der microRNA-Gene zu verstehen, konzentrierten sich die Forscher auf ihre einfache Struktur. Diese Gene sind kurz und müssen sich zu einer Haarnadelstruktur falten, um richtig zu funktionieren. Sie entwickelten einen benutzerdefinierten Computeralgorithmus zur Modellierung der Gengeschichte, der es ihnen ermöglichte, die genauesten Details des Genursprungs zu untersuchen.

Durch den Vergleich der Genome verschiedener Primaten- und Säugetierarten identifizierten die Forscher das Vorhandensein oder Fehlen des microRNA-Palindrompaars. Durch detaillierte Modellierung entdeckten sie, dass durch einzelne Mutationsereignisse vollständige Palindrome entstehen können. Dieser neu entdeckte Mechanismus erklärt mindestens ein Viertel der neuen microRNA-Gene bei Menschen und anderen Primaten. Interessanterweise wurden ähnliche Fälle in anderen Evolutionslinien gefunden, was darauf hindeutet, dass dieser Mechanismus universell ist.

Die Auswirkungen dieser Forschung gehen über microRNA-Gene hinaus. Die Ergebnisse legen nahe, dass der gleiche Mechanismus auf andere RNA-Gene und -Moleküle übertragen werden könnte. Dieses Verständnis eröffnet Möglichkeiten für die Schaffung komplexerer RNA-Strukturen und -Funktionen durch natürliche Selektion.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlichte Studie trägt nicht nur zu unserem Verständnis der Evolution von microRNA-Genen bei, sondern liefert auch Einblicke in die Grundprinzipien des biologischen Lebens. Die Entstehung neuer Gene aus nichtkodierenden DNA-Sequenzen fasziniert Wissenschaftler seit langem, und diese Forschung bietet ein elegantes Modell für ihre Entwicklung.