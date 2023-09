US-Aktien fallen, da Anleger auf Apple-Ereignisse und Inflationsdaten warten

US-Aktien gaben am Dienstag vor der Glocke nach, da die Anleger sehnsüchtig auf das Herbstereignis von Apple warteten und auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten warteten, die am Mittwoch veröffentlicht werden sollen. S&P 500-Futures führten den Rückgang mit einem Rückgang von etwa 0.2 % an, während Dow Jones Industrial Average-Futures etwa 0.1 % verloren. Auch die Nasdaq-100-Futures fielen um etwa 0.2 %, was auf einen Rückgang der Oracle-Aktien zurückzuführen war, nachdem der Softwarehersteller ein verlangsamtes Wachstum der Cloud-Verkäufe gemeldet hatte.

Tech-Aktien, insbesondere Apple, standen am Dienstag im Mittelpunkt, als das mit Spannung erwartete Herbstereignis die Einführung des iPhone 15 vorsah. Darüber hinaus freuten sich die Anleger über den bevorstehenden Blockbuster-Börsengang von Arm. Berichten zufolge war die Notierung bis zu zehnmal überzeichnet, da der Chip-Designer sein Auftragsbuch am frühen Dienstagnachmittag schloss.

Die Anleger bereiteten sich auch auf die wichtigen US-Verbraucherinflationsdaten am Mittwoch vor, die Aufschluss über das Ausgabeverhalten und mögliche Anzeichen einer Verlangsamung geben würden. Der Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen für August, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll, würde weitere Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Haushalte geben.

Die Wirtschaftsdaten dieser Woche würden genau auf ihre Auswirkungen auf die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve im September beobachtet. Die Anleger prüften die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen und prüften, ob diese bereits am Aktienmarkt eingepreist waren.

Quelle:

Yahoo Finance