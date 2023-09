Aktien eröffnen niedriger, da Anleger auf Apple-Ereignisse und Inflationsdaten warten

Die Aktien an der Wall Street eröffneten am Dienstag tiefer, da die Anleger auf das mit Spannung erwartete Herbstereignis von Apple warteten und den Countdown bis zum Bericht über die wichtigsten Inflationsdaten am Mittwoch herunterzählten. Der Nasdaq Composite führte den Rückgang mit einem Minus von etwa 0.3 % an, was auf einen Rückgang der Oracle-Aktien zurückzuführen war, nachdem der Softwarehersteller ein langsameres Wachstum der Cloud-Verkäufe meldete. Der S&P 500 fiel um etwa 0.2 %, während der Dow Jones Industrial Average um etwa 0.1 % nachgab.

Tech-Aktien, insbesondere Apple, werden am Dienstag im Mittelpunkt stehen, da das Unternehmen voraussichtlich bei seinem mit Spannung erwarteten Herbst-Event das iPhone 15 vorstellen wird. Darüber hinaus steigt die Vorfreude auf den Blockbuster-Börsengang von Arm. Berichten zufolge ist die Notierung des Chip-Designers bis zu zehnmal überzeichnet und das Orderbuch soll am frühen Dienstagnachmittag geschlossen werden.

Steigende Ölpreise haben auch Bedenken hinsichtlich des Widerstands der Inflation gegen die Bemühungen der Federal Reserve, den Druck abzuschwächen, geweckt. WTI-Rohöl- und Brent-Futures kletterten am frühen Dienstag auf nahe Neunmonatshochs, nachdem OPEC-Daten ein Angebotsdefizit von mehr als 3 Millionen Barrel pro Tag im nächsten Quartal offenbarten.

Die Anleger konzentrieren sich auf die wichtigen US-Verbraucherinflationsdaten vom Mittwoch und achten auf Anzeichen einer Verlangsamung der Ausgaben. Die Veröffentlichung des August-Einzelhandelsumsatzberichts am Donnerstag wird weitere Einblicke in die Widerstandsfähigkeit der Haushalte liefern.

Die bevorstehenden Wirtschaftsdaten werden auf ihrem Einflusspotenzial auf die Federal Reserve auf ihrer September-Sitzung bewertet. Anleger überlegen, ob weitere Zinserhöhungen weiterhin auf dem Tisch bleiben und ob diese bereits im Aktienmarkt eingepreist sind.

Insgesamt warten die Börsenteilnehmer gespannt auf die Veranstaltung von Apple, analysieren Inflationsdaten und erwägen die möglichen Auswirkungen künftiger Zinsentscheidungen der Federal Reserve auf den Markt.

Quellen:

- Yahoo Finanzen