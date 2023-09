Der Dow Jones Industrial Average steigt mit dem Höhenflug von Tesla und Qualcomm

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0.3 % oder 88 Punkte, während der Nasdaq um 1.2 % zulegte und der S&P 500 um 0.7 % zulegte. Tesla erlebte einen deutlichen Aufschwung: Die Aktie stieg um über 10 %, nachdem Morgan Stanley das Unternehmen von „Equalweight“ auf „Overweight“ heraufgestuft hatte. Das Upgrade basierte auf den potenziellen Auswirkungen von Teslas Supercomputer Dojo, der Daten seiner Fahrzeuge verarbeiten kann, um KI-Modelle für selbstfahrende Autos zu trainieren. Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass Dojo den Unternehmenswert von Tesla um bis zu 500 Milliarden US-Dollar steigern könnte, indem es die schnellere Einführung von „Robotaxis“ und Netzwerkdiensten vorantreibt.

Auch der Chiphersteller Qualcomm entwickelte sich gut und verzeichnete einen Anstieg seines Aktienkurses um 4 %. Dies geschah, nachdem das Unternehmen seinen Vertrag zur Lieferung von 5G-Modems für seine iPhones an Apple bis 2025 ausgeweitet hatte. Der Zeitpunkt des Vertrags ist von strategischer Bedeutung, da Apple das neue iPhone 15 voraussichtlich bei einer bevorstehenden Einführungsveranstaltung vorstellen wird. Wedbush schätzt, dass ein Viertel der 1.2 Milliarden installierten Apple-Basis ihre iPhones seit vier Jahren nicht mehr aufgerüstet hat, was für Apple eine Gelegenheit darstellt, die Preise für die iPhone 15 Pro- und Max-Modelle zu erhöhen.

Disney und Charter Communications haben einen Streit über Kabelgebühren beigelegt, sodass die Kabelkunden von Charter wieder auf mehrere Disney-eigene Kanäle zugreifen können. Die Vereinbarung gewährt einigen Spectrum-Kunden auch Zugriff auf die werbefinanzierten Apps Disney+ und ESPN+. Diese positive Entwicklung hat die Anlegerstimmung bei Medienwerten wie Fox Corp Class A, Paramount und Warner Bros Discovery Inc. gestärkt.

In anderen Nachrichten hat JM Smucker einen Deal zur Übernahme von Hostess Brands für 34.25 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen, was letztere mit etwa 5.6 Milliarden US-Dollar bewertet. Obwohl die Aktie von JM Smucker um 6 % fiel, verzeichnete Hostess einen Sprung von 19 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch. JM Smucker ging als Sieger aus der Bieterschlacht um Hostess Brands gegen die Konkurrenz von General Mills hervor.

Insgesamt verzeichnete der Aktienmarkt positive Bewegungen, die auf Upgrades, bedeutende Deals, die Beilegung von Streitigkeiten und strategische Produkteinführungen zurückzuführen waren.

Definitionen:

– Dow Jones Industrial Average: ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 30 großen Unternehmen misst, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind.

– S&P 500: ein Börsenindex, der die Wertentwicklung von 500 großen Unternehmen abbildet, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind.

– Nasdaq: ein Börsenindex, der etwa 3,000 an der Nasdaq-Börse gehandelte Aktien umfasst, die für ihre technologieorientierten Unternehmen bekannt ist.

– Tesla: ein Unternehmen für Elektrofahrzeuge und saubere Energie.

– Qualcomm Incorporated: ein multinationales Unternehmen für Halbleiter und Telekommunikationsausrüstung.

– Apple: ein Technologieunternehmen, das für seine Unterhaltungselektronik, Software und Dienstleistungen bekannt ist.

– Disney: ein multinationaler Unterhaltungs- und Medienkonzern.

– Charter Communications: ein Telekommunikations- und Massenmedienunternehmen.

– JM Smucker: ein Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das für seine verschiedenen Verbrauchermarken bekannt ist.

– Hostess Brands: ein Unternehmen, das Snack-Kuchen und Backwaren herstellt.

– General Mills: ein multinationales Lebensmittelunternehmen.

Quellen:

– Kundennotiz von Morgan Stanley

– Wedbush-Analyse