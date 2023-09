Staaten verlassen sich auf das Affordable Connectivity Program, um die digitale Kluft zu überbrücken

Staaten in den gesamten Vereinigten Staaten arbeiten daran, die digitale Kluft zu schließen, indem sie digitale Gerechtigkeitspläne umsetzen, die sich auf die Bereitstellung eines erschwinglichen Breitbandzugangs für alle Einwohner konzentrieren. Eines der wichtigsten Instrumente, auf die sich Staaten verlassen, ist das Affordable Connectivity Program (ACP), eine Initiative der Federal Communications Commission (FCC), um einkommensschwachen Haushalten dabei zu helfen, sich Breitbanddienste leisten zu können.

Louisiana ist führend bei der Einschreibung in AKP-Staaten: Über 50 Prozent der berechtigten Einwohner nehmen an dem Programm teil. In seinem Digital-Equity-Plan zielt ConnectLA darauf ab, die Zahl der ACP-Einschreibungen kurzfristig auf über 635,000 und langfristig auf 980,000 zu erhöhen. In ähnlicher Weise betrachtet Montana die Einschreibung in die AKP-Staaten als eine entscheidende Strategie, um die Bezahlbarkeitslücke für seine Bewohner zu schließen. Der Entwurf des Digital Opportunity Plans des Staates konzentriert sich auf die Sensibilisierung und die Unterstützung berechtigter Haushalte beim AKP-Registrierungsprozess.

In Utah hat, wie in vielen Bundesstaaten, ein erheblicher Teil der Bevölkerung nur begrenzten Zugang zu erschwinglichen Internetdiensten. Das Utah Broadband Center hat herausgefunden, dass das ACP das wirkungsvollste und erschwinglichste Gut ist, das den Bewohnern zur Verfügung steht. Auch West Virginia und Wyoming erkennen die Bedeutung der ACP für die Verwirklichung digitaler Gerechtigkeit an. West Virginia strebt an, bis 250,000 2028 berechtigte Haushalte im ACP zu registrieren, während Wyoming daran arbeitet, die Teilnahme von Internetdienstanbietern am Programm zu erhöhen und das Bewusstsein berechtigter Haushalte zu schärfen.

Die ACP bietet derzeit landesweit über 20 Millionen Haushalten erschwinglichen Breitbandzugang. Schätzungen der FCC deuten jedoch darauf hin, dass die Finanzierung des Programms innerhalb des nächsten Jahres ausgehen könnte. Als Reaktion darauf haben die FCC-Vorsitzende Jessica Rosenworcel und 45 Kongressabgeordnete beider Parteien die Führung aufgefordert, die AKP-Finanzierung zu verlängern, um sicherzustellen, dass Millionen Amerikaner nicht den Zugang zum Breitband verlieren.

Die Zukunft der AKP bleibt ungewiss, aber die Staaten sind zuversichtlich, dass die politischen Entscheidungsträger die Erschwinglichkeitsseite der digitalen Kluft angehen und die Finanzierung des Programms sicherstellen. Mit dem Ziel, einen universellen Breitbandzugang zu erreichen und die digitale Kluft zu überbrücken, verlassen sich die Staaten darauf, dass die AKP-Staaten Breitband für einkommensschwache Einwohner erschwinglich machen und ihnen Möglichkeiten für Bildung, Gesundheitsversorgung und Beschäftigung bieten.

Definitionen:

– Digitale Gerechtigkeit: Sicherstellen, dass alle Menschen und Gemeinschaften über die Fähigkeiten, Technologien und Kapazitäten verfügen, die erforderlich sind, um in vollem Umfang von der digitalen Wirtschaft zu profitieren.

– Digitale Kluft: Die Kluft zwischen Einzelpersonen und Gemeinschaften, die Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien haben und diese nutzen, und denen, die dies nicht tun.

