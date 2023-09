– Razorpay übernimmt das digitale Rechnungs-Startup BillMe

Razorpay, eine führende Fintech-Plattform, hat BillMe übernommen, ein Startup für digitale Rechnungsstellung und Kundenbindung. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, besser mit ihren Endverbrauchern in Kontakt zu treten. Der Geschäftsführer und Mitbegründer von Razorpay, Shashank Kumar, äußerte sich begeistert über die Übernahme und erklärte, dass sie Offline-Einzelhandelsmarken dabei helfen werde, schneller zu wachsen und Zugang zu Omnichannel-Zahlungslösungen zu erhalten. Dies ist die achte Übernahme von Razorpay und die erste seit der Übernahme von Ezetap, einem End-to-End-Unternehmen für digitale Zahlungen, im August 2022.

House of Brands-Startup Neso Brands erwirbt Anteile an Le Petit Lunetier

Neso Brands, ein von Lenskart unterstütztes Startup, hat eine Beteiligung an Le Petit Lunetier erworben, einer Omnichannel-Brillenmarke mit Sitz in Paris. Die Investition in Höhe von 4 Millionen US-Dollar wird dazu verwendet, die Einzelhandelspräsenz von Le Petit Lunetier in Europa zu erweitern und die Marke auf den Märkten von Lenskart in Asien und im Nahen Osten einzuführen. Björn Bergstrom und Peyush Bansal, Mitbegründer von Neso Brands bzw. CEO der Lenskart Group, werden dem Vorstand von Le Petit Lunetier beitreten.

1Bridge erwirbt Tech Assets von eSamudaay

Die Social-Tech-Plattform 1Bridge hat die Technologieressourcen von eSamudaay übernommen, einem Startup, das lokale E-Commerce-Netzwerke in kleineren Städten aufbaut. Ziel dieser Akquisition ist es, ländliche Kleinstunternehmer auf eine Plattform zu bringen, die in das Open Network for Digital Commerce (ONDC) integriert ist. Ravinder Singh Mahori, Mitbegründer und CTO von eSamudaay, ist als neuer CTO zu 1Bridge gewechselt. Darüber hinaus hat 1Bridge in einer Überbrückungsrunde von C4D Partners und anderen Investoren eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 4 Crore Rupien erhalten.

Vertex Ventures sammelt 541 Millionen US-Dollar im Fonds V

Vertex Ventures Southeast Asia and India, eine von Temasek unterstützte Risikokapitalgesellschaft, hat in seinem fünften Fonds 541 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Fonds übertrifft seine Zielgröße von 450 Millionen US-Dollar und ist 80 % größer als der vorherige im Jahr 2019 eingeworbene Fonds. Vertex Ventures verzeichnete erfolgreiche Ausstiege aus Unternehmen wie Grab, FirstCry und XpressBees. Der neue Fonds umfasst einen speziellen Co-Investitionsrahmen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für die Zusammenarbeit mit dem Mutterfonds bei von Frauen geführten Startups.

Kale sammelt 30 Millionen US-Dollar für den Ausbau von Cargo Community Systems

Kale, eine globale SaaS-Logistikplattform, hat in seiner Finanzierungsrunde der Serie B 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierung wird für die Ausweitung und Bereitstellung der neuen Cargo-Community-Systeme von Kale in Nordamerika und Europa verwendet. Ziel der Plattform ist es, einen reibungslosen und papierlosen grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen. Zuvor hatte Kale im Jahr 5 eine Serie-A-Investition in Höhe von 2021 Millionen US-Dollar von Inflexor Ventures eingeworben.

Brine Fi sammelt 16.5 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung

Die dezentrale Krypto-Börse Brine Fi hat in ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde 16.5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierung wurde von Pantera Capital geleitet und umfasst die Beteiligung von Elevation Capital, Starkware, Spartan Group und anderen Investoren. Die Orderbuchplattform von Brine Fi verarbeitet monatliche Volumina von 300 Millionen US-Dollar und gehört zu den Top 10 DEXs weltweit.

Pee Safe sammelt 3 Millionen US-Dollar an Fördermitteln

Die Hygiene- und Wellnessmarke Pee Safe hat in einer von Natco Pharma und Rainmatter Health angeführten Finanzierungsrunde 3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Auch Alkemi Growth Capital beteiligte sich an der Runde. Die Mittel werden verwendet, um die Expansionsbemühungen des Unternehmens zu beschleunigen und sich als führende Marke im Intim-Wellness-Bereich zu etablieren.

Wogom sammelt 1.9 Millionen US-Dollar an Fördermitteln

Wogom, eine cloudbasierte Plattform für das Vertriebs- und Einzelhandelsökosystem, hat 1.9 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von unbekannten Family Offices und Angel-Investoren eingesammelt. Die Mittel werden für die Markterweiterung, Investitionen in Technologie und Produktentwicklung verwendet.

Swiggy startet digitale Lernakademie für Restaurantpartner

Die Online-Essenslieferplattform Swiggy hat eine digitale Lernakademie namens Learning Station gestartet. Learning Station ist in die Swiggy-Partner-App integriert und bietet eine Vielzahl von Kursen an, die darauf zugeschnitten sind, Restaurantpartner auf ihrem Wachstumsweg zu unterstützen. Der Inhalt konzentriert sich auf die Nutzung technischer Tools, die Nutzung von Daten für das Geschäftswachstum und die Beherrschung verschiedener Aspekte des Restaurantbetriebs.

Qure.ai erhält FDA-Zulassung für KI-gestützte Röntgenlösung für den Brustkorb

Qure.ai, ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, hat die FDA-Zulassung für seine KI-gestützte Thorax-Röntgenlösung qXR erhalten. Die Lösung kann nun Pneumothorax und Pleuraerguss diagnostizieren, zwei wichtige Befunde in Notaufnahmen und Intensivstationen. Die FDA-Zulassung ergänzt das bestehende Portfolio von Qure.ai an FDA-zugelassenen Produkten.

Quellen:

– Razorpay übernimmt das digitale Rechnungs-Startup BillMe

– Das von Lenskart unterstützte Unternehmen Neso Brands erwirbt Anteile an der in Paris ansässigen Brillenmarke Petit Lunetier im Rahmen eines 4-Millionen-Dollar-Deals

– 1Bridge erwirbt technische Vermögenswerte von eSamudaay

– Vertex Ventures sammelt 541 Millionen US-Dollar im Fonds V, um Startups in SEA und Indien mit Schwerpunkt auf von Frauen geführten Unternehmen zu unterstützen

– Die globale SaaS-Logistikplattform Kale sammelt 30 Millionen US-Dollar, um ihre Cargo Community Systems zu erweitern

– Brine Fi erhält 16.5 Millionen US-Dollar von Pantera Capital, Elevation Capital und anderen

– Pee Safe sammelt 3 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Natco Pharma und Rainmatter Health

– Wogom sammelt 1.9 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde

– Swiggy startet eine digitale Lernakademie für Restaurantpartner

– Qure.ai erhält 510(k)-FDA-Zulassung für seine KI-gestützte Thorax-Röntgenlösung