Modding-Unterstützung für Starfield soll 2023 eintreffen, sagt Todd Howard

Game Director Todd Howard hat bestätigt, dass offizielle Modding-Tools für Starfield, das äußerst erfolgreiche Open-Space-Rollenspiel der Bethesda Game Studios, im Jahr 2023 verfügbar sein werden. In einem Interview mit der japanischen Veröffentlichung Famitsu brachte Howard die Bedeutung von Mods für das Studio zum Ausdruck und versicherte den Fans, dass die Mod-Unterstützung in erheblichem Maße implementiert würde.

Bethesda Game Studios hat in der Vergangenheit bereits nach der Erstveröffentlichung Modding-Unterstützung für seine Spiele eingeführt. Fallout 4 erhielt beispielsweise ein Jahr nach seiner Veröffentlichung offizielle Mod-Unterstützung. Howard bestätigte während eines Reddit AMA im November 2021, dass Starfield diesem gleichen Muster folgen und damit das Versprechen des Studios erfüllen würde, volle Mod-Unterstützung für das Spiel bereitzustellen.

Die Modding-Community war in den letzten zwei Jahrzehnten ein wichtiger Teil der Bethesda-Spiele und Howard drückte seine Wertschätzung für ihre Beiträge aus. Er hofft, dass mehr Modder ihre Leidenschaft zum Beruf machen und glaubt, dass die bevorstehende Mod-Unterstützung für Starfield den Entwicklern genau dies ermöglichen wird.

Starfield ist seit seiner Veröffentlichung am 6. September für PC- und Xbox-Konsolen unglaublich erfolgreich. Das Spiel verzeichnete über sechs Millionen Spieler, mit einem Spitzenwert von über 330,000 gleichzeitigen Spielern auf Steam, und übertraf damit den Rekord von The Elder Scrolls V: Skyrim. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Starfield über den Xbox Game Pass erhältlich ist, was möglicherweise zu der hohen Spielerzahl beigetragen hat.

Quelle: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Definitionen:

– Modding-Tools: Von Spieleentwicklern bereitgestellte Softwaretools, mit denen Benutzer Aspekte eines Spiels ändern oder anpassen können, z. B. Grafik, Spielmechanik und Benutzeroberfläche.

– Mod-Unterstützung: Die Implementierung und Verfügbarkeit von Modding-Tools für ein Spiel, die es Spielern ermöglichen, Modifikationen zu erstellen und zu teilen.

– Gleichzeitige Spieler: Die Anzahl der Spieler, die gleichzeitig aktiv ein Spiel spielen.

Hinweis: Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung und enthält keinen Originalinhalt aus dem Quellartikel.