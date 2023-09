Die Physik hinter dem viralen Starfield Potato Clip verstehen

Letzte Woche ging ein Videoclip viral, in dem ein Starfield-Spieler 20,000 Kartoffeln in das Cockpit seines Schiffs stopft. Während die Kühnheit einer solchen Leistung Aufmerksamkeit erregte, liegt die eigentliche Faszination in der Tatsache, dass all diese Kartoffeln „Physik haben“. Aber was bedeutet es, dass etwas „Physik hat“? Warum sind die Leute in einem Weltraumforschungsspiel so erstaunt über einen Haufen herunterfallender Kartoffeln?

Um dieses Phänomen zu verstehen, haben wir mehrere Spieleentwickler um Rat gefragt. Nikita Luzhanskyi, ein Entwickler der Unreal Engine, erklärte, wie Kollisionen zwischen Objekten in Spielen berechnet werden. Wenn im wirklichen Leben zwei Objekte kollidieren, kommt im Wesentlichen die Physik ins Spiel. In virtuellen Räumen benötigen Computer jedoch Zeit, um die Physik für jedes beteiligte Objekt zu berechnen. Je mehr Objekte in der Mischung enthalten sind, desto mehr Berechnungen sind erforderlich, was die Sache komplexer macht.

Luzhanskyi betonte auch, dass Spiele mit einer bestimmten Bildrate laufen, beispielsweise 60 Bildern pro Sekunde (fps). Innerhalb jeder Sekunde verarbeitet die Spiel-Engine Eingabedaten, wendet sie auf die Spielwelt an, berechnet Objektinteraktionen und rendert das Bild auf dem Bildschirm. Je mehr Objekte vorhanden sind, desto mehr Prüfungen muss die Engine durchführen, um realistische Interaktionen zu gewährleisten. Das Überschreiten der Obergrenze der Bildrate kann jedoch dazu führen, dass das Spiel langsamer wird, was für Spieler unerwünscht ist.

Um die Bewegung von Objekten in einem Spiel zu berechnen, müssen mehrere Algorithmen verwendet werden, um kleine Bewegungen zwischen Ticks oder Zeitintervallen zu berechnen. Dabei werden Faktoren wie Beschleunigung, Geschwindigkeit und Kollisionen berücksichtigt. Um realistische Kollisionen mit Hunderten oder Tausenden von Objekten zu erreichen, ist effizienter und schneller Code erforderlich.

Das Geniale an der Starfield-Kartoffelklammer liegt in der Tatsache, dass sie sich trotz der Kollision von 20,000 Kartoffeln miteinander, mit dem Boden und einer beweglichen Tür wie echte Kartoffeln verhalten. Liam Tart, Hauptkünstler bei Unknown Worlds, erklärt, dass die Kartoffeln zwar still erscheinen, in Wirklichkeit jedoch jederzeit die Physik simulieren. Wenn sich Gegenstände in unmittelbarer Nähe befinden, kommt es bei Zusammenstößen normalerweise zu Hüpfen und Wackeln, aber die Kartoffeln im Clip bewegen sich nur sanft, wenn sich die Tür öffnet. Es ist eine beeindruckende Leistung, mehr als 20,000 Kartoffeln zu simulieren, ohne dass es zu einem nennenswerten Einbruch der Bildrate kommt.

Megan Fox, Gründerin von Glass Bottom Games, hebt außerdem die potenziellen Herausforderungen hervor, die sich aus dieser Simulation ergeben könnten. Sie erklärt den Unterschied zwischen der CPU-Physik, die auf dem Computer läuft, und der GPU-Physik, die auf der Grafikkarte läuft. Während die GPU-Physik eher für eigenständige Simulationen geeignet ist, eignet sich die CPU-Physik besser für interaktive Simulationen mit Spielerinteraktionen. Die Tatsache, dass die Kartoffelsimulation mithilfe der CPU-Physik erreicht wurde, trägt zum beeindruckenden Charakter des Clips bei.

Abschließend zeigt der virale Starfield-Kartoffelclip die Feinheiten von Physiksimulationen in Spielen. Die schiere Anzahl der beteiligten Kartoffeln stellte eine Herausforderung hinsichtlich der Rechenleistung und der Codeoptimierung dar. Die Tatsache, dass sich die Kartoffeln trotz ihrer virtuellen Umgebung wie echte Kartoffeln verhielten, macht diesen Clip wirklich umwerfend.

