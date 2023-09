Starfield stellt Rekord als größter Spielestart von Bethesda auf

By

Starfield, das mit Spannung erwartete Weltraum-Rollenspiel von Bethesda, hat einen bemerkenswerten Einzug in die Spielewelt geschafft. Seit seiner Veröffentlichung am 31. August hat das Spiel über 6 Millionen Spieler angezogen und ist damit der größte Start in der Geschichte von Bethesda. Seine Beliebtheit hat zu beeindruckenden ersten Verkaufszahlen geführt, wobei Starfield sowohl die digitalen als auch die physischen Verkaufscharts dominiert.

Auf Steam belegt das Spiel derzeit den zweiten Platz in der weltweiten Top-Verkaufsliste, direkt hinter dem langjährigen Champion Counter Strike: Global Offensive. Obwohl Starfield etwa 200,000 gleichzeitige Spieler hat, verglichen mit den Millionen von CS:GO, hat es die Spielerzahl anderer legendärer Bethesda-Rollenspiele wie Skyrim, Fallout 4 und The Elder Scrolls Online übertroffen.

Der Erfolg von Starfield beschränkt sich nicht nur auf den digitalen Bereich. In Großbritannien belegte das Spiel den Spitzenplatz der physischen Verkaufscharts und übertraf Titel wie Hogwarts Legacy und Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, Leiter von GamesIndustry.Biz, lobte die Leistung von Starfield und verglich den physischen Start mit Diablo 4, das ein großer digitaler Hit war.

Obwohl Starfield für Xbox- und PC-Besitzer mit einem Game Pass-Abonnement kostenlos spielbar ist, kaufen einige Fans das Spiel gerne, um Bethesda Studios zu unterstützen und seinen anhaltenden Erfolg sicherzustellen. Ein Spieler äußerte seine Gründe für den Kauf der digitalen Version und gab an, dass die finanzielle Unterstützung des Spiels zu mehr Inhalten und Unterstützung durch die Entwickler führen werde.

Obwohl Bethesda keine offiziellen Verkaufszahlen bekannt gegeben hat, deutet die Leistung von Starfield auf einen guten Start des Spiels hin. Während die Gaming-Community sehnsüchtig auf weitere Updates wartet, scheint sich Starfield als monumentale Veröffentlichung für Bethesda fest etabliert zu haben.

Quellen:

– Die globalen Top-Verkaufscharts von Steam

– GamesIndustry.Biz Twitter-Thread