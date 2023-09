Die durchschnittliche Abschlusszeit für die Starfield-Hauptquest

By

Laut How Long To Beat benötigt der durchschnittliche Spieler von Starfield, dem neuesten Rollenspiel von Bethesda, etwa 18 Stunden, um die Hauptquest abzuschließen. Diese Schätzung basiert auf einer bescheidenen Stichprobengröße von 72 Spielern. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Zahlen möglicherweise nicht ganz repräsentativ sind, da die Spieler in diesem Pool wahrscheinlich besonders enthusiastisch und engagiert sind, da Starfield immer noch eine heiße Veröffentlichung ist.

Wenn Spieler außerdem sowohl die Hauptquest als auch die großen Nebenquests abschließen würden, würden sie etwa 49 Stunden brauchen. Bei dieser Schätzung wird davon ausgegangen, dass die Spieler voll und ganz damit beschäftigt sind, alle Aspekte des Spiels zu erkunden.

Es ist wichtig zu bedenken, dass sich diese Zahlen ändern können, wenn mehr Spieler Tipps weitergeben und versteckte Quests oder Geheimnisse im Spiel entdecken. Wenn die Community zusammenkommt, um neue Inhalte zu entdecken, kann sich die durchschnittliche Fertigstellungszeit verlängern und die Zeit für ein „Completionist“-Durchspielen kürzer werden.

Bethesda-Verlagsleiter Pete Hines teilte mit, dass es für ihn persönlich etwa 130 Stunden gedauert habe, bis Starfield ihn vollständig engagiert hätte. Dies unterstreicht die Tiefe und den Inhaltsreichtum des Spiels, der über die Hauptquest hinausgeht.

Während Starfield Fans von Bethesdas früheren Spielen wie Fallout 4 oder The Elder Scrolls bekannt vorkommen mag, kann diese Vertrautheit für ein komfortables und unterhaltsames Erlebnis sorgen. Genau wie eine warme Schüssel Haferflocken vermitteln Bethesdas Open-World-Abenteuer ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit, das Spieler oft als ansprechend empfinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durchschnittliche Fertigstellungszeit für Starfields Hauptquest auf etwa 18 Stunden geschätzt wird. Allerdings können Spieler mit einem längeren Spielerlebnis rechnen, wenn sie sowohl die Hauptquest als auch die großen Nebenquests abschließen möchten. Da immer mehr Spieler das Spiel erkunden und ihre Erfahrungen teilen, kann sich die durchschnittliche Fertigstellungszeit ändern. Trotz Ähnlichkeiten zu früheren Bethesda-Titeln verspricht Starfield, den Spielern ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis zu bieten.

