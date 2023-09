Die faszinierenden Nebenquests von Starfield: Erkundung, Spionage und ethische Dilemmata

By

In Bethesdas mit Spannung erwartetem Spiel Starfield gibt es eine Fülle verborgener Schätze und Nebenquests, die darauf warten, entdeckt zu werden. Das Spiel bietet ein riesiges Universum voller seltsamer Gegenstände, die keinem anderen Zweck dienen als der Dekoration und Freude der Spieler. Von ordentlich gestapelten Forschungsmaterialien bis hin zu vergessenen Werkzeugen und zurückgelassenen Sandwiches – in jeder Ecke von Starfield wimmelt es von elektrischen Möglichkeiten, die Spieler dazu einladen, sie aufzuheben.

Diese Versuchung kann jedoch zu unvorhergesehenen Folgen führen. Ein Spieler landete im Gefängnis der United Colonies, weil er einen Styroporbecher gestohlen hatte. Anstatt in eine normale Zelle geworfen zu werden, wurden sie an Bord der UC Vigilance gebracht, wo sie verhört und zu einer verdeckten Mission gezwungen wurden, um die berüchtigte Piratenbande der Crimson Fleet zu infiltrieren. Was folgt, ist eine komplexe Handlung, die die Spieler durch mehrere Galaxien führt, Raubüberfälle beinhaltet, Geheimnisse aufdeckt und sich durch die verschwommenen Grenzen zwischen Weltraumfahndung und echtem Piraten bewegt.

Die Questreihe mit dem Titel „Deep Cover“ ist nur der Anfang der Crimson Fleet-Geschichte, die insgesamt acht Quests umfasst. Was diese Questreihe auszeichnet, ist ihr Schwerpunkt auf organischer Entdeckung. Spieler werden mit sinnvollen Zielen auf weit entfernte Planeten geschickt, etwa mit dem Aufbau von Beziehungen oder dem Erwerb von Schiffsteilen, statt mit dem sinnlosen Sammeln von Artefakten. Trotz gelegentlicher Momente der Wiederholung bietet die Questreihe eine empfindliche Balance zwischen Freundschaft, schwierigen Entscheidungen und dem Reiz des Reichtums. Die in dieser Handlung getroffenen Entscheidungen wirken sich auf die Wahrnehmung der Gefährten aus und zwingen die Spieler letztendlich dazu, sich zwischen Loyalität gegenüber den Vereinigten Kolonien oder der Crimson Fleet zu entscheiden.

Zusätzlich zur aufregenden Crimson Fleet-Questreihe können Spieler auch die Ryujin-Missionsreihe erkunden. Als Undercover-Pirat der Crimson Fleet stoßen die Spieler auf eine Bewerbung für Ryujin, Neons einflussreiches Unternehmen. Durch das Erklimmen der Karriereleiter in diesem Technologieunternehmen navigieren die Spieler durch ein dynamisches soziales System voller Spionage, moralischer Ambiguität und heimtückischer Hinterlist. Diese Questreihe bietet eine andere Perspektive auf Schurken und wechselt vom traditionellen Schießen und Töten zur heimtückischen Gewalt des Kapitalismus.

Diese Nebenquests bieten nicht nur fesselnde Geschichten, sondern nach Abschluss auch lohnende Vorteile. Starfield bietet verschiedene Fraktionen, denen man beitreten kann, und die Spieler haben die Freiheit, sie alle zu erkunden und sich ihnen anzuschließen, ohne sich entscheiden zu müssen.

Letztendlich glänzt Starfield, wenn es die Spieler nahtlos von der Erkundung zur Entdeckung, zu moralischen Dilemmata und zum Aufbau von Beziehungen führt und so ein fesselndes und immersives Erlebnis in seinem riesigen Universum schafft. Während die Hauptquestreihe ihren eigenen Reiz bietet, liegen die wahren Perlen in diesen fundierten Nebenquests, die den Erzählungen des Spiels Tiefe und Komplexität verleihen.

Quelle: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks über Polygon