Starfield von Bethesda Game Studios bietet spannende Schießereien in der Schwerelosigkeit

Bethesda Game Studios wurde für seine Kampfmechanik in Starfield gelobt, wobei Kritiker anmerkten, dass sich die Waffen schwer, präzise und kraftvoll anfühlen. Eine deutliche Verbesserung gegenüber den federleichten Waffen der Fallout-Reihe. Das herausragende Feature ist jedoch die Möglichkeit, schon zu Beginn des Spiels an einer spannenden Schießerei in der Schwerelosigkeit teilzunehmen, die das Kampfsystem des Spiels von seiner besten Seite zeigt.

[SPOILER-ALARM: Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zur Nebenquest der Raumstation Almagest in Starfield.]

Als ich auf meinem Weg von Alpha Centauri der Mantis-Questreihe folgte, entdeckte ich das Olympus-Sternsystem und stieß in der Nähe des Planeten Nesoi auf eine scheinbar gewöhnliche radiale Raumstation namens „The Eye“. Als ich versuchte, mit der Station zu kommunizieren, kam jedoch keine Reaktion, was Anlass zur Sorge gab.

Als ich die Station betrat, befand ich mich in einem glamourösen, schwerelosen Korridor, der ausschließlich von den Düsen an meinem Rucksack gesteuert wurde. Als ich durch die Fenster schaute, bemerkte ich Trümmer, die in der leeren Raumstation schwammen, was darauf hindeutete, dass etwas schief gelaufen war. Plötzlich schwebte ein Spacer vorbei und signalisierte den Beginn einer heftigen Schießerei. Auf der Ebene darunter brach Chaos aus.

Die Schwerelosigkeitsumgebung fördert ein aggressives Gameplay, wobei nur ein dekoratives Gitter die Spieler von den Horden der Feinde trennt. Der Einsatz eines Jetpacks ist entscheidend, um die Distanz schnell zu verringern und einzelne Gegner zu isolieren. Granaten und Schrotflinten zerstreuen die gut koordinierte Feindgruppe effektiv, die geschickt Deckung zu ihrem Vorteil nutzt. Die Nähe des Geschehens zur Luftschleuse erhöht die Intensität der Begegnung und sogar KI-Begleiter wie der Roboter Vasco greifen in das Geschehen ein.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war das außergewöhnliche Physiksystem. Bethesda hat erfolgreich Ragdoll-Effekte implementiert, die auf Schwerelosigkeitskämpfe zugeschnitten sind, was zu einer visuell atemberaubenden und dynamischen Leichenbewegung führt, die sogar vorübergehende Deckung bieten kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Raumstation Almagest eine hervorragende Gelegenheit zu Beginn des Spiels bietet, die aufregenden Schwerelosigkeitskämpfe in Starfield zu erleben. Wenn Sie es noch nicht erkundet haben, bringen Sie unbedingt Ihre Lieblingswaffen mit und erstellen Sie einen soliden Speicherpunkt. Sie werden diese Schießerei am liebsten mehrere Male wiederholen, um die Kampfsysteme des Spiels voll und ganz zu schätzen.

Denken Sie daran, wenn Sie in der Schwerelosigkeit kämpfen, bedenken Sie, dass das Tor des Feindes geschlossen ist.

