Wie man mit dem Verkauf von Schmuggelware in Starfield Geld verdient

Zusammenfassung: Geld verdienen in Starfield kann ein zeitaufwändiger Prozess sein, aber es gibt Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen. Eine der einfachsten Methoden ist der Verkauf von Schmuggelware, illegalen Gegenständen wie geraubten Organen, die in feindlichen Gebäuden und Schiffen gefunden wurden. Schmuggelware ist mit einem gelben Symbol gekennzeichnet und kann mit erheblichem Gewinn verkauft werden. Der beste Ort, um Schmuggelware zu verkaufen, ist The Den, eine Raumstation im Wolf-System. Um Ihr Schiff an The Den anzudocken, müssen Sie sich in einem Umkreis von 500 m um die Station befinden. In The Den finden Sie den Trade Authority-Händler, der über 11,000 Credits verfügt und einen praktischen Ort zum Verkauf Ihrer Schmuggelware bietet.

Wenn Sie im The Den Schmuggelware verkaufen, werden Sie bei Ihrer Ankunft nicht gescannt, obwohl es sich um eine Militärstruktur der UC handelt. Um das Guthaben des Trade Authority-Händlers zurückzusetzen, müssen Sie insgesamt 48 Stunden warten, indem Sie entweder zweimal 24 Stunden lang sitzen oder schlafen. Vor dem Gewerbeamt stehen Ihnen Stühle zur Verfügung.

Es ist wichtig zu beachten, dass „The Den“ im „The Wolf“-System der richtige Ort ist, da es auch einen alten, zerstörten Den gibt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Sie auf Ihrer Reise durch den Weltraum auf ein Handelsschiff der Handelsbehörde stoßen. Es wird jedoch empfohlen, im The Den zu verkaufen, um sich einen garantierten Platz zu sichern.

Wenn Sie Ihre Einnahmen aus Schmuggelware maximieren möchten, sollten Sie so früh wie möglich über eine Investition in die Handelskompetenz nachdenken. Diese soziale Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, Artikel für 10 % mehr zu verkaufen und wird mit jedem Rang profitabler.

Insgesamt ist der Verkauf von Schmuggelware in Starfield eine lukrative Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Denken Sie daran, vorsichtig zu sein und zu vermeiden, mit Schmuggelware erwischt zu werden, indem Sie geschützte Fracht verwenden oder schnell aus dem Bereich herausreisen, bevor die Sicherheitskontrolle Ihr Schiff durchsucht.

Quelle: IGN – Miranda Sanchez, Chefredakteurin von Guides bei IGN