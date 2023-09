Starfield-Spieler entdecken Infinite Money Exploit ähnlich wie Skyrim

In nur einer Woche seit der Veröffentlichung sind Spieler von Starfield bereits auf einen Exploit mit unendlich viel Geld gestoßen, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem in The Elder Scrolls 5: Skyrim aufweist. PC Gamer berichtet, dass YouTuber vNivara ein Video hochgeladen hat, das zeigt, wie Spieler auf eine unbegrenzte Menge an Credits zugreifen können, indem sie in geheime Lagerbestände bei Händlern einbrechen, ihre Gegenstände plündern und sie dann verkaufen.

Dieser Exploit funktioniert ähnlich wie der berüchtigte Skyrim-Geld-Exploit, allerdings geht es darum, durch die Karte zu fallen, anstatt ein verstecktes Versteck unter Steinen zu finden. Spieler müssen sich vorbereiten, indem sie sich vorher den Power Boostpack-Mod besorgen und Rang 2 im Boost Pack-Trainings-Skill erreichen.

vNivara bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mithilfe von Parkour-Bewegungen und -Sprüngen auf diese Händlertruhen unter New Atlantis zugreifen können. Dies führt letztendlich zu einem Sturz durch die Karte, sodass die Spieler alles aus den Truhen stehlen können, bevor sie an die Oberfläche zurückkehren. Um die Händler zurückzusetzen und den Vorgang zu wiederholen, können Spieler auf einen anderen Planeten gehen, sich eine Weile ausruhen und dann zurückkehren.

Dies ist möglicherweise einer von mehreren Exploits, die Spieler entdecken werden und die ihnen Zugriff auf Gegenstände und Vorteile gewähren, die sie normalerweise nicht hätten. Ein weiterer Exploit ermöglicht es den Spielern, schon früh im Spiel einen leistungsstarken Raumanzug zu erhalten. Der Starfield Guide von IGN bietet weitere Informationen zu diesen Exploits und Cheats.

Starfield hat einen erfolgreichen Start erlebt und lag bereits vor der offiziellen Veröffentlichung an der Spitze der Verkaufscharts. Xbox-Chef Phil Spencer gab bekannt, dass über eine Million Menschen das Spiel gleichzeitig spielten. Das Spiel hat auch durch seltsame Vorkommnisse Aufmerksamkeit erregt, wie zum Beispiel die Entfernung aller Labradore durch Bethesda aus dem Spiel, der Versuch von Spielern, Starfield auf der PlayStation nachzubilden, und die unerwartete Darstellung realistischer Physik bei Kartoffeln.

In unserer Rezension gab IGN Starfield eine Punktzahl von 7/10 und lobte die umfangreichen Quests und die gute Kampfmechanik. Trotz verschiedener Herausforderungen scheint der fesselnde Inhalt des Spiels die Spieler in seinen Bann zu ziehen.

Quellen:

– PC-Spieler

- IGN