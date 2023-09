Starfield übertrifft frühere Bethesda-Veröffentlichungen mit über sechs Millionen Spielern

By

Starfield, das mit Spannung erwartete Spiel von Bethesda, hat sich zum größten Starttitel des Unternehmens entwickelt und übertrifft den Erfolg früherer Veröffentlichungen wie Skyrim und Fallout 4. Seit der Early-Access-Veröffentlichung am 1. September und der anschließenden breiteren Veröffentlichung am 6. September hat Starfield dies bereits getan zog über sechs Millionen Spieler auf Xbox und PC an.

Was Starfield von anderen Spielveröffentlichungen unterscheidet, ist die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass als Erstanbietertitel. Dies hat zu seiner großen Beliebtheit und Zugänglichkeit bei Spielern beigetragen. Darüber hinaus hat das Spiel innerhalb kurzer Zeit bedeutende Meilensteine ​​erreicht: Es erreichte über eine Million gleichzeitige Spieler und erreichte einen Höchststand von 250,000 täglichen gleichzeitigen Benutzern auf Steam.

Laut Jerret West, Chief Marketing Officer von Xbox, ist Starfield mehr als nur eine Spieleinführung – es ist ein Phänomen, das die Aufmerksamkeit sowohl der Spielebranche als auch breiterer Verbrauchergespräche auf sich zieht. West beschreibt Starfield als ein seltenes Juwel, das nur alle paar Jahre auftaucht, was es zu einem bedeutenden Meilenstein in der Spielewelt macht.

Darüber hinaus sieht West Starfield als Ausgangspunkt einer größeren Reise für Xbox, wobei für die kommenden Jahre eine Reihe von First-Party-Titeln geplant sind. Er sieht dies als den Beginn einer außergewöhnlichen Zeit für das Unternehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Starfields Erfolg beispiellos war und bereits die Erfolge früherer Blockbuster-Titel von Bethesda übertraf. Die Veröffentlichung des Spiels auf dem Xbox Game Pass und seine Fähigkeit, ein breites Publikum zu fesseln, bedeuten für Bethesda und Xbox eine neue Ära.

Quellen:

- Eurogamer

– GamesIndustry.biz