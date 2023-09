Starfield wird mit sechs Millionen Spielern Bethesdas größter Spielestart

By

Laut Entwickler Bethesda haben bereits mehr als sechs Millionen Spieler Starfield gespielt, was es zum größten Spielestart in der Geschichte des Unternehmens macht. Dieser Meilenstein wurde in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, angekündigt.

Dieser Erfolg ist von Bedeutung, da es das erste Mal ist, dass ein Bethesda-Spiel in so kurzer Zeit sechs Millionen Spieler erreicht. Einer der Faktoren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, ist die Aufnahme von Starfield in den Xbox Game Pass, der den Spielern einen einfachen Zugang zum Spiel ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Spielerzahl von Starfield keine PlayStation-Benutzer umfasst, da das Spiel auf dieser Plattform nicht verfügbar ist.

Anfang dieser Woche gab Xbox-Chef Phil Spencer bekannt, dass Starfield auf allen Plattformen, einschließlich Steam, die Marke von einer Million gleichzeitiger Spieler überschritten hat. Auf Steam hatte Starfield auf dem täglichen Höchststand gleichzeitiger Benutzer durchweg rund 250,000 Spieler. Diese Zahl ist seit der Early-Access-Veröffentlichung des Spiels relativ stabil geblieben, was darauf hindeutet, dass viele Spieler unbedingt so schnell wie möglich in das Spiel einsteigen wollten.

Mit der offiziellen Veröffentlichung von Starfield werden voraussichtlich noch mehr Spieler dem Spiel beitreten, insbesondere diejenigen, die auf die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass gewartet haben. Es ist klar, dass die Vorfreude auf Starfield groß war und der erfolgreiche Start zeigt die immense Beliebtheit der Bethesda-Spiele.

Insgesamt ist die Tatsache, dass Starfield in so kurzer Zeit sechs Millionen Spieler erreicht hat, ein Beweis für die große Anziehungskraft des Spiels und die Aufregung rund um seine Veröffentlichung. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Spielerzahl in den kommenden Wochen und Monaten weiter wächst.

