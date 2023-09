Starfield HD Reworked Project: Ein visuelles Upgrade für PC-Spieler

Modder Halk Hogan, bekannt für seine beeindruckenden Textur-Mods, hat es sich zum Ziel gesetzt, die visuelle Qualität von Bethesdas kommendem Spiel Starfield zu verbessern. Hogan erlangte erstmals Anerkennung für sein The Witcher 3 HD Reworked Project, das so großen Anklang fand, dass CD Projekt RED eine Version der Mod in ihre Next-Gen-Edition aufnahm. Anfang des Jahres veröffentlichte er auch einen ähnlichen Mod für Cyberpunk 2077.

In einem aktuellen YouTube-Video gab Hogan eine Vorschau auf das Starfield HD Reworked Project und demonstrierte die massiven Verbesserungen der Grafiktreue. Während sich die Modifikation noch in einem frühen Stadium befindet, deutete Hogan an, dass die erste Veröffentlichung bald verfügbar sein wird. Er erwähnte auch, dass derzeit an verbesserten Versionen seiner Textur-Mods für The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 gearbeitet wird.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt wie immer darauf, in Zukunft qualitativ hochwertige Texturen und potenzielle Modelle zu erzielen und gleichzeitig eine gute Leistung und eine optimale Nutzung des Videospeichers sicherzustellen. PC-Spieler können sich dank Hogans Engagement auf ein verbessertes visuelles Erlebnis in Starfield freuen.

Während sie auf die Veröffentlichung von Hogans Mod warten, können PC-Spieler andere bestehende Mods erkunden, die die visuellen Aspekte des Spiels verbessern. Bethesda's Starfield, ihre erste neue IP seit 25 Jahren, hat bereits über sechs Millionen Spieler angezogen und ist damit ihr bisher erfolgreichster Start.

