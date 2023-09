Starfield erhält 2024 offiziellen Mod-Support

By

Laut Todd Howard, dem Entwicklungsleiter bei Bethesda, wird Starfield im Jahr 2024 offizielle Mod-Unterstützung erhalten. Obwohl kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt wurde, deutete Howard an, dass die Mod-Unterstützung wahrscheinlich über das Creation Kit implementiert wird, das zuvor für Fallout verwendet wurde 4 und The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Durch die Mod-Unterstützung können Spieler das Spiel modifizieren und anpassen und so seine Möglichkeiten erweitern. Howard erwähnte: „Sobald Mods unterstützt werden, können Sie fast alles tun, genau wie in unseren vorherigen Spielen. Mod-Unterstützung wird nächstes Jahr verfügbar sein, und wir lieben Mods auch, also werden wir alles geben.“

Die Creation Kits für Fallout 4 und Skyrim stellten den Spielern die gleichen Werkzeuge zur Verfügung, die Bethesda zur Erstellung der Spiele verwendet hat. Dies ermöglichte die einfachere Entwicklung fortgeschrittenerer Mods. Es ist logisch anzunehmen, dass Starfields Version des Creation Kit ein Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht wird, ähnlich wie bei den Veröffentlichungszeitplänen seiner Vorgänger.

Obwohl es keine offizielle Mod-Unterstützung gibt, haben Spieler bereits eine Vielzahl von Mods für Starfield erstellt. Diese reichen von skurrilen und unkonventionellen Kreationen bis hin zu praktischeren Ergänzungen wie DLSS-Unterstützung und einem Sichtfeld-Schieberegler. Spieler haben sogar einen Mod entwickelt, um das zu beheben, was IGN als „erschreckend schlechtes“ Inventarverwaltungssystem bezeichnete.

Während die Installation inoffizieller Mods Erfolge im Spiel deaktivieren kann, haben engagierte Modder Wege gefunden, diese Einschränkung zu umgehen. Sie haben Änderungen vorgenommen, um die Möglichkeit zum Verdienen von Erfolgen auch mit installierten Mods wiederherzustellen.

Für weitere Informationen zur Installation von Mods für Starfield und anderen Aspekten des Spiels bietet IGN einen umfassenden Starfield-Leitfaden an. Darüber hinaus können Fans die neuen Starfield-Artikel erkunden, die im IGN Store erhältlich sind.

In der IGN-Rezension erhielt Starfield eine Bewertung von 7/10 und lobte die umfangreichen Rollenspiel-Quests und unterhaltsamen Kämpfe. Trotz der Herausforderungen bleibt der Reiz des Spiels groß.

