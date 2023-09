Mod Madness: Kreativität in Starfield freisetzen

In nur einer Woche seit der Veröffentlichung hat die Modding-Community bereits eine beeindruckende Auswahl an Starfield-Mods auf NexusMods produziert. Während viele dieser Mods praktische Gameplay-Verbesserungen und visuelle Verbesserungen bieten, gibt es auch eine entzückende Sammlung unbeschwerterer und skurrilerer Ergänzungen zum Spiel.

Ein herausragender Mod ist die Vasco Retexture, die vom Modder Bulwarkhd erstellt wurde. Dieser Mod verwandelt den Roboterbegleiter in Starfield in niemand anderen als Thomas the Tank Engine. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn der Anblick eines sprechenden Thomas kann leicht beunruhigend sein und an eine verdrehte Frankenstein-Kreation erinnern.

Ein weiterer Favorit unter Spielern ist der Garfield-Mod von J8oot. Dieser Mod verwandelt das Hauptmenü in eine Hommage an die Lasagne liebende orangefarbene Katze. Der clevere Reim im Namen verleiht dieser Modifikation einen zusätzlichen Charme.

Modder haben auch berühmte Charaktere aus anderen Videospielen in Starfield integriert. XDAEMONIUMX hat einen Isaac Clarke-Mod aus der Dead Space-Reihe erstellt und den Charakter nahtlos in Starfields Bergbau-Erzählung integriert. ACACYN hingegen hat einen Samus Aran-Mod erstellt, der es Spielern ermöglicht, den legendären Metroid-Kopfgeldjäger zu verkörpern, komplett mit einem maßgeschneiderten Schiff.

PlayStation-Fans haben Möglichkeiten gefunden, ihre geliebte Konsole in das Xbox-exklusive Starfield zu bringen. Ob es darum geht, die Taschenlampe so zu ändern, dass sie das PlayStation-Logo anzeigt, Controller-Symbole zu ändern oder der Botschaft des Tages ein freches „Playstation Exclusive“-Banner hinzuzufügen – diese Mods zeigen das Engagement der Gaming-Community.

Auch für Fans des Xbox-Teams gibt es Optionen. Modder Bub bietet einen Mod, der sich wiederholende Start-, Lande- und Andockanimationen entfernt, was zu einem schnelleren Übergang zu neuen Orten führt. Während dies die Spielgeschwindigkeit erhöhen kann, argumentieren einige Spieler, dass es die Immersion unterbricht.

Ixion XVII verfolgte einen skurrileren Ansatz, indem es sich den Gesetzen der Physik widersetzte und es den Spielern ermöglichte, eine geringere Schwerkraft zu erleben, was zu endlosen Jetpack-Flügen über die Sterne führte. Darüber hinaus hat Zzyxzz einen Mod erstellt, der Kampfmusik entfernt und so eine ruhigere und atmosphärischere Atmosphäre bietet.

Schließlich sind die Spieler zusätzlich zu diesen amüsanten Mods auch auf einige unterhaltsame Bugs in Starfield gestoßen, wie es in Bethesdas Spielen üblich ist. Für eine Zusammenfassung dieser amüsanten Pannen bietet Victorias Artikel eine unterhaltsame Lektüre.

Mit dieser wachsenden Auswahl an Mods können Starfield-Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Spiel an ihre eigenen Vorlieben anpassen, sei es, indem sie berühmte Charaktere hinzufügen, Spielmechaniken optimieren oder einfach ein wenig Unbeschwertheit in ihre interstellaren Abenteuer einbringen.

