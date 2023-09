Der unrealistische Mangel an Hunden in Starfield: Fans wollen ihre pelzigen Freunde

By

Starfield, das neueste Hit-Spiel von Bethesda, hat gleichermaßen Lob und Kritik erhalten. Ein Aspekt, den selbst Fans des Spiels jedoch verwirrend finden, ist das Fehlen von Hunden. Der Reddit-Benutzer u/Hbimajorv äußerte seine Unzufriedenheit und behauptete, dass der Mangel an Hunden der unrealistischste Teil von Starfield sei.

Einer Gegenstandsbeschreibung im Spiel zufolge sollen bestimmte Hunderassen ausgestorben sein. Diese Erklärung hat Fans zu Spekulationen veranlasst, dass alle Katzen und Hunde das gleiche Schicksal erlitten haben. u/Hbimajorv argumentiert, dass dies unrealistisch sei, da Menschen immer große Anstrengungen unternommen hätten, um ihre Haustiere zu schützen und zu pflegen, selbst unter schlimmen Umständen.

Die Fans stimmten in den Kommentaren mit u/Hbimajorv überein und gaben an, dass das Fehlen von Haustieren das Eintauchen für sie ruiniert habe. Sie glauben, dass Spieler angesichts der starken Bindung zwischen Menschen und ihren vierbeinigen Begleitern die Möglichkeit hätten haben sollen, Hunde vor dem Aussterben zu retten.

Obwohl der Mangel an Hunden ein großes Problem darstellt, ist einigen Fans interessanterweise auch der Mangel an Katzen in Starfield aufgefallen. Frühe Marketingmaterialien mit Katzen haben zu Spekulationen geführt, dass sie möglicherweise vollständig aus dem Spiel entfernt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlen von Hunden in Starfield unter den Fans ein Streitpunkt ist. Viele halten es angesichts der Bindung zwischen Mensch und Haustier für unrealistisch. Während das Spiel eine Erklärung für ihre Abwesenheit bietet, kann es den Wunsch der Fans, ihre pelzigen Freunde im virtuellen Universum an ihrer Seite zu haben, nicht befriedigen.

Quellen: Reddit, Bethesda.