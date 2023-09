Das Fähigkeitssystem in Starfield verstehen

Starfield ist als Rollenspiel (RPG) stark auf Statistiken und Zufall angewiesen. Nahezu jede Aktion im Spiel, ob Kampf, Überreden, Basteln oder Schlösserknacken, wird durch ein mathematisches System gesteuert. Im Gegensatz zu früheren Bethesda-Spielen, bei denen der Fortschritt einer Fertigkeit einfach auf der Ausführung zugehöriger Aktionen beruhte, müssen die Spieler in Starfield bestimmte Fertigkeiten mithilfe von Fertigkeitspunkten erwerben, um sich in diesen Bereichen zu verbessern.

Auf den ersten Blick ist es möglicherweise nicht ganz offensichtlich, wie das Fertigkeitssystem funktioniert. Einige Herausforderungen im Spiel erfordern, dass Spieler bestimmte Aufgaben eine bestimmte Anzahl von Malen ausführen. Wenn die entsprechende Fertigkeit jedoch nicht freigeschaltet wurde, wird der Fortschritt bei dieser Herausforderung nicht erzielt. Dies kann dazu führen, dass jemand durchdreht, ohne tatsächlich in einem bestimmten Fachgebiet Fortschritte zu machen.

Beim Erstellen eines neuen Charakters erhalten Spieler Zugriff auf drei Fähigkeiten, die auf ihrem gewählten biografischen Hintergrund basieren. Es stehen verschiedene Hintergründe zur Auswahl, von denen jeder eine Reihe von Fähigkeiten bietet, die zu verschiedenen Spielstilen passen. Fertigkeitspunkte werden jedes Mal verdient, wenn ein Spieler aufsteigt und können verwendet werden, um den ersten Rang einer Fertigkeit freizuschalten. Durch die weitere Investition von Fertigkeitspunkten werden zusätzliche Ränge freigeschaltet, von denen jeder seine eigene Herausforderung hat, die abgeschlossen werden muss, um weiter voranzukommen.

Jede Fertigkeit in Starfield kann durch vier Ränge verbessert werden, wobei jeder Rang den Abschluss einer bestimmten Herausforderung erfordert. Sobald die Herausforderung abgeschlossen ist, kann ein weiterer Fertigkeitspunkt ausgegeben werden, um einen neuen Rang freizuschalten, die Fertigkeit zu verbessern und eine neue Herausforderung anzubieten.

Das Fertigkeitenmenü im Spiel zeigt durch Schimmern an, welche Fertigkeiten zum Rangaufstieg bereit sind. Während es ratsam ist, Fertigkeiten zu wählen, die zum beabsichtigten Spielstil passen, gibt es mehrere Fertigkeiten, die unabhängig vom Build von Vorteil sind. Einige Fertigkeiten entwickeln sich durch gewöhnliche Aktivitäten weiter, wie zum Beispiel das Schießen auf Feinde mit einem bestimmten Waffentyp, während andere gezieltere Aktionen erfordern, wie zum Beispiel das Knacken von Schlössern.

Grundlegende Fähigkeiten in Starfield

Unabhängig davon, ob sie durch den Hintergrund des Charakters erworben oder durch Fertigkeitspunkte freigeschaltet werden, gibt es mehrere wichtige Fertigkeiten, die Spieler frühzeitig erwerben sollten. Diese beinhalten:

Gewichtheben: Ermöglicht das Tragen von mehr Gegenständen; Bei den Herausforderungen geht es darum, beim Laufen einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtmasse zu tragen. Wohlbefinden: Gewährt zusätzliche Gesundheit; Zu den Herausforderungen gehört die Verwendung von Heilgegenständen. Handel: Ermöglicht den Kauf zu niedrigeren Preisen und den Verkauf zu höheren Preisen; Herausforderungen bestehen darin, eine bestimmte Anzahl von Artikeln zu verkaufen. Überzeugung: Erhöht die Chancen, nicht spielbare Charaktere (NPCs) erfolgreich zu überzeugen. Zu den Herausforderungen gehört es, Überzeugungsaufgaben erfolgreich zu meistern. Plündern: Erhöht die Wahrscheinlichkeit, verschiedene Gegenstände in der Spielwelt zu finden; Zu den Herausforderungen gehört das Plündern von Containern. Ballistik oder Laser: Erhöht den Schaden mit bestimmten Munitionstypen, entweder Projektilen oder laserbasierten Waffen; Bei den Herausforderungen geht es darum, Feinde mit der entsprechenden Munitionsart zu töten. Waffenzertifizierung: Wählen Sie zwischen Pistole, Gewehr, Schrotflinte, schwerer Waffe oder Scharfschützenzertifizierung, um den Schaden mit dem ausgewählten Waffentyp zu erhöhen. Bei den Herausforderungen geht es darum, eine bestimmte Anzahl von Feinden mit der gewählten Waffenart zu töten. Medizin: Erhöht die Wirksamkeit von Heilgegenständen; Zu den Herausforderungen gehört die Verwendung von Heilgegenständen, während man verwundet ist. Vermessung: Verbessert die Zoomstufe des Scanners und ermöglicht das Scannen von Objekten in größerer Entfernung; Zu den Herausforderungen gehört das Scannen einzigartiger Ressourcen, Flora und Fauna. Boost Pack Training: Verbessert die Treibstoffeffizienz des Jetpacks; Bei den Herausforderungen geht es darum, das Boost-Pack eine bestimmte Anzahl von Malen im Kampf einzusetzen. Sicherheit: Ermöglicht das Hacken erweiterter Sperren und erhöht die Anzahl der verfügbaren automatischen Versuche; Bei den Herausforderungen geht es darum, eine bestimmte Anzahl von Schlössern zu knacken.

Diese Fähigkeiten umfassen verschiedene Aktivitäten, an denen Spieler während des Spiels wahrscheinlich teilnehmen, wie zum Beispiel das Töten von Feinden und das Plündern von Containern. Einige Fertigkeiten wirken synergetisch miteinander, sodass Spieler gleichzeitig in mehreren Fertigkeiten Fortschritte machen können. Beispielsweise erfordern Kampffähigkeiten häufig das Töten von Feinden, was dazu führen kann, dass man Schaden erleidet. In Kombination mit Wellness- oder Medizinfähigkeiten, die sich durch Heilung verbessern, können Spieler durch die Teilnahme an Kämpfen Fortschritte in mehreren Fertigkeiten erzielen.

Andere Fähigkeiten wie Plündern, Gewichtheben und Handel ergänzen einander. Durch Plündern, Mitführen überschüssiger Materialien und anschließenden Verkauf können Spieler bei mehreren Herausforderungen gleichzeitig Fortschritte erzielen. Auch Fertigkeiten wie Stealth und Lockknacking entwickeln sich während des Spiels weiter, sodass Spieler beim Stehlen von Gegenständen Fertigkeitspunkte sammeln können.

In Starfield gibt es keine Levelobergrenze, allerdings verlangsamt sich der Fortschritt auf höheren Leveln. Spieler können ihre Fertigkeiten nicht respektieren, aber da es möglich ist, jede Fertigkeit zu maximieren, haben die Spieler die Freiheit, verschiedene Fertigkeiten auszuprobieren, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, eine dauerhafte Wahl zu treffen. Im Verlauf des Spiels können weitere Fertigkeitspunkte erworben werden, was die Möglichkeit bietet, verschiedene Spielstile zu erkunden.

Quellen: Keine