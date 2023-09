Starfield: Eine Anleitung zum Schlösserknacken mit Digipicks

Bethesda hat für das kommende Spiel Starfield eine wesentliche Änderung an der Schlösserknack-Mechanik vorgenommen. Vorbei sind die traditionellen Zylinder- und Stiftschlösser, an die wir uns aus ihren RPGs gewöhnt haben. Stattdessen haben sie schicke neue Digilocks eingeführt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich an diese neue Methode des Türöffnens und Diebstahls wertvoller Gegenstände zu gewöhnen. Wir haben eine Kurzanleitung, die Ihnen weiterhilft.

So knacken Sie Schlösser

Beim Lockpicking in Starfield geht es darum, Schlüssel in runde Schlösser mit einer bestimmten Anzahl von Lücken zu stecken, die Sie mit dem richtigen Schlüssel füllen müssen. Auf Ihrem Bildschirm werden auf der rechten Seite die verfügbaren Tasten angezeigt, jede mit einer unterschiedlichen Anzahl von Pins. Auf der linken Seite sehen Sie das Schloss selbst, wobei komplexere Schlösser im Vergleich zu einfacheren Schlössern mehr Ringe zum Durchdringen haben.

Um das Knacken von Schlössern zu erleichtern, empfiehlt es sich, sich zu Beginn des Spiels darauf zu konzentrieren, Ihre Sicherheitsfähigkeiten zu verbessern. Dadurch werden Schlösser blau hervorgehoben, wenn Sie mit der Maus über die passenden Schlüssel fahren. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, welche Schlüssel für jede Ebene der Ringe im Schloss funktionieren.

Wenn Sie versuchen, ein Schloss zu knacken, finden Sie möglicherweise Schlüssel, die nur in eine Schicht oder Ebene des Schlosses passen, während andere möglicherweise auf mehreren Schichten funktionieren. Ihr Ziel ist es, die Schlüssel zu drehen und einzuführen, um alle Lücken zu füllen und die Schichten nach und nach zu entfernen.

Das Knacken von Schlössern in Starfield erfordert mehr Überlegung und Planung im Vergleich zu den traditionellen Zuhaltungsschlössern in früheren Bethesda-Spielen. Verbrauchen Sie keine Schlüssel, die Sie später benötigen, nur weil sie zu der Ebene passen, auf der Sie sich gerade befinden. Beginnen Sie am besten mit Tasten mit mehr Stiften, da diese oft spezifischere Layouts haben. Schlüssel mit weniger Stiften haben einen größeren Anwendungsbereich.

Wenn Sie auf ein Expertenschloss stoßen, nehmen Sie sich die Zeit, die verfügbaren Schlüssel durchzugehen und sie in Position zu bringen. Notieren Sie sich, welche Schlüssel zu den einzelnen Schichten passen, bevor Sie sie anbringen. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie Ihre Schritte durch die Schichten zurückverfolgen, wenn Sie zusätzliche Digipicks haben. Mit Geduld und sorgfältiger Überlegung sollten Sie jedoch in der Lage sein, die meisten Schlösser zu entriegeln, ohne dass ein Nachholen erforderlich ist.

Abschließend noch ein hilfreicher Tipp: Sparen Sie Abschaum. Speichern Sie Ihr Spiel, bevor Sie versuchen, eine Truhe oder eine Tür auf Meisterebene auszuwählen, die Sie unbedingt öffnen möchten. Auf diese Weise können Sie nachladen, wenn Sie etwas vermasseln. Auch wenn es wie Betrug erscheinen mag, kann in der Weite des Weltraums niemand hören, wie Sie betrügen.

Wo man Digipicks findet

Digipicks gibt es überall in Starfield. Sie sind in Stützpunkten und feindlichen Lagern verstreut und können auch durch das Plündern toter feindlicher Körper erhalten werden. Wenn Sie über Fähigkeiten im Taschendiebstahl verfügen, können Sie außerdem Digipicks von lebenden Feinden erwerben. Darüber hinaus bieten Händler Digipicks zum Kauf an, typischerweise für 35 Credits. Es empfiehlt sich, einen Vorrat an Digipicks anzulegen, um immer ein paar zur Hand zu haben. Sie möchten nicht tief in einem Verlies auf eine verschlossene Meistertruhe stoßen, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, sie zu öffnen.

