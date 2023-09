Offizieller Mod-Support kommt 2024 nach Starfield, bestätigt Todd Howard

In einem kürzlichen Interview mit Famitsu verriet Todd Howard, Regisseur und ausführender Produzent der Bethesda Game Studios, dass es nächstes Jahr offizielle Mod-Unterstützung, bekannt als Creation Kit, nach Starfield geben wird.

Die Mod-Unterstützung war ein beliebtes Feature in aktuellen Bethesda-Spielen wie Skyrim und Fallout 4 und ermöglichte es Spielern, Mods sowohl auf PC- als auch auf Konsolenversionen der Spiele einfach zu erstellen und zu installieren. Details zur Mod-Unterstützung von Starfield waren bisher jedoch rar.

Auf die Frage, was Spieler von Mods in Starfield erwarten könnten, erwähnte Howard beiläufig, dass Mod-Unterstützung im Jahr 2024 verfügbar sein würde, und sagte: „Wir lieben es auch, also werden wir es im großen Stil machen.“

Während unklar bleibt, was genau „es im großen Stil tun“ bedeutet, deutet Howards Kommentar darauf hin, dass Bethesda ehrgeizige Pläne für die Mod-Unterstützung in Starfield hat. In früheren Spielen ermöglichte die Mod-Unterstützung den Spielern die Schaffung einzigartiger Erlebnisse, von der Verwandlung von Drachen in Macho-Man-Randy-Savage-Monster in Skyrim bis hin zum Hinzufügen von Dialogoptionen in Fallout 4.

Da die Fans gespannt auf die offizielle Mod-Unterstützung für Starfield warten, werden in Zukunft voraussichtlich weitere Details bekannt gegeben. In der Zwischenzeit können Spieler den Kosmos ohne Mods erkunden oder im Starfield Strategy Guide nach Hilfe suchen.

Quelle: Interview von Todd Howard mit Famitsu

