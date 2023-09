So bauen Sie Außenposten in Starfield: Eine Anleitung zum Sammeln von Ressourcen

Der Bau von Außenposten in Starfield ist ein entscheidender Mechanismus, der es den Spielern ermöglicht, große Mengen an Ressourcen zu sammeln, die sie dann während ihres Abenteuers zur Herstellung von Gegenständen und Upgrades verwenden können. In Starfield haben Spieler die Freiheit, überall im Universum Außenposten zu errichten und so die Basisbaufunktion von Fallout 4 auf die nächste Stufe zu heben. Das Spiel bietet zwar kein ausführliches Tutorial zum Bau von Außenposten, ist aber eine äußerst hilfreiche Mechanik, die es den Spielern ermöglicht, eine große Menge an Ressourcen zu erwerben, ohne ihre Credits auszugeben.

Um mit dem Bau eines Außenpostens in Starfield zu beginnen, müssen Spieler ihren Scanner öffnen und die Option „Außenposten“ auswählen. Dadurch wird ein Geisterbild des Außenpostens angezeigt, das angibt, wo er gebaut werden kann. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird ein Menü mit den verfügbaren Ressourcen in der Umgebung angezeigt. Die Spieler sollten versuchen, so viele dieser Ressourcen wie möglich zu sammeln (mindestens vier). Sobald ein geeigneter Standort gefunden wurde, kann der Außenposten platziert werden.

Nach der Platzierung des Außenpostens gelangen die Spieler in den Baumodus. Für eine bessere Sicht wird empfohlen, auf eine Draufsicht des Bereichs umzuschalten. Im Baumodus müssen die Spieler Extraktoren, Speichereinheiten und Stromversorgungen bauen. Extraktoren sollten auf den Adern der auf dem Boden gefundenen Ressourcen platziert werden, und die Spieler sollten versuchen, so viele wie möglich in einem bestimmten Bereich unterzubringen. Speichereinheiten sollten basierend auf der Art der geförderten Ressourcen gebaut werden – fest, flüssig oder gasförmig. Extraktoren müssen mit Speichereinheiten verbunden werden. Dies können Sie tun, indem Sie mit der Maus über den Extraktor fahren, „Ausgabelink erstellen“ auswählen und die rote Linie zum entsprechenden Speichercontainer ziehen. Schließlich werden Energiequellen wie Solaranlagen oder Brennstoffgeneratoren benötigt, um die Extraktoren anzutreiben.

Obwohl es in Starfield keinen absolut „besten“ Standort für den Bau von Außenposten gibt, wird empfohlen, mehrere Außenposten auf verschiedenen Planeten zu errichten, um die Vorteile dieser Mechanik zu maximieren. Bevor Spieler Außenposten erstellen, sollten sie Planeten scannen, um deren verfügbare Ressourcen zu ermitteln. Es lohnt sich, Planeten mit fünf oder mehr Ressourcen zu untersuchen. Zu den empfohlenen Planeten für den Bau von Außenposten gehören Jemison, das Wasser, Chlor, Blei, Argon und Chlorsilane bietet; Kreet, das Wasser, Helium-3, Eisen, Blei, Argon, Alkane, Silber und Neon anbietet; Zamka, das Wasser, Helium-3, Kupfer, Nickel, Eisen, Uran, Kobalt und Vanadium bietet; und Maheo 2, das Wasser, Helium-3, Kupfer, Eisen, Blei, Alkane, Tetrafluoride und Ytterbium bietet – eine seltene und wertvolle Ressource, die auf nur 34 Planeten und Monden im Spiel zu finden ist.

Insgesamt ist der Bau von Außenposten in Starfield eine lohnende und effiziente Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln und das Gameplay zu verbessern. Durch die strategische Auswahl von Standorten und den richtigen Bau von Extraktoren, Speichereinheiten und Stromversorgungen können Spieler während ihres Abenteuers eine stetige Versorgung mit wertvollen Ressourcen sicherstellen.

Quellen:

– Starfield XP-Exploit: [Quelle]

– Starfield: [Quelle]