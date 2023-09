Die besten Eigenschaften zur Auswahl in Starfield: Ein Leitfaden

By

In Starfield kann die Auswahl der richtigen Eigenschaften für Ihren Charakter großen Einfluss auf Ihr Gameplay haben. Diese Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, die Identität Ihres Charakters über seine Hintergrundfähigkeiten hinaus aufzubauen. Während Ihr Spielstil die Wahl des Hintergrunds beeinflusst, können nach dem Start des Spiels keine Eigenschaften hinzugefügt werden. Daher ist es wichtig, mit Bedacht zu wählen. Hier sind einige der Lieblingseigenschaften unseres Teams und warum wir sie empfehlen.

1. Kinderartikel: Mit dieser Eigenschaft kannst du kostenlose Gegenstände von deinen Eltern erhalten. Obwohl Sie sie theoretisch jede Woche bezahlen, übersteigt der Wert dessen, was sie bereitstellen, den Betrag, den Sie geben. Die frühen Waffen und Gegenstände, die sie anbieten, können unglaublich hilfreich sein und sind exklusiv für diese Eigenschaft. Vergessen Sie nicht, Ihre Eltern zu besuchen, wenn sie in der Lodge eine Nachricht für Sie hinterlassen. Unabhängig davon, wie wohlhabend Sie werden, müssen Sie ihnen jede Spielwoche nur 500 Credits zahlen.

2. Traumhaus: Der Erwerb einer Wohnung in Starfield ist möglich, aber nichts ist mit dem Traumhaus vergleichbar. Diese Eigenschaft gewährt Ihnen Zugang zu diesem luxuriösen Wohnraum und macht ihn zu einer erstklassigen Wahl. Weitere Informationen zum Traumhaus und wie Sie es erhalten, finden Sie in der bereitgestellten Ressource.

3. Extrovertiert oder Introvertiert: Je nachdem, ob Sie mit einer Begleitung oder alleine reisen möchten, sorgt die Wahl einer dieser Eigenschaften für einen passenden Buff. Da es für zusätzliche Unterstützung oder Lagerkapazität von Vorteil ist, einen Begleiter zu haben, ist die Eigenschaft „Extrovertiert“ tendenziell die bessere Option.

4. Fraktionszugehörigkeitsmerkmale: Die Merkmale „Freestar Collective Settler“, „Neon Street Rat“ oder „United Colonies Native“ ermöglichen zusätzliche Dialogoptionen und bieten Vorteile in den jeweiligen Fraktionsmissionen. Diese Eigenschaften können Ihr immersives Rollenspielerlebnis verbessern.

5. Merkmale der Religionszugehörigkeit: Wenn Sie als Religionszugehörigkeit Raised Enlightened, Raised Universal oder Serpent's Embrace auswählen, erhalten Sie verschiedene Konversationsoptionen und Belohnungen im Spiel. Während erleuchtete und universelle Religionen in den besiedelten Systemen beliebt sind, bietet die Eigenschaft „Umarmung der Schlange“ interessante Vorteile wie einen leichten O2- und Gesundheits-Buff sowie einzigartige und amüsante Gesprächsmöglichkeiten.

Denken Sie daran: Wenn Sie feststellen, dass eine bestimmte Eigenschaft nicht zu Ihrem Spielstil passt, gibt es eine Möglichkeit, sie während des Durchspielens zu entfernen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der bereitgestellten Ressource.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl der richtigen Eigenschaften in Starfield entscheidend für ein unterhaltsames und personalisiertes Spielerlebnis ist. Berücksichtigen Sie Ihren Spielstil und wählen Sie Eigenschaften aus, die mit der Identität und den Zielen Ihres Charakters übereinstimmen. Viel Spaß beim Spielen!

Quellen:

– Starfield Best Traits and Backgrounds Guide (Leitfaden-URL)

– „So entfernen Sie Merkmale in Starfield“ (Artikel-URL)