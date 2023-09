Spotify stellt die personalisierte Playlist „Daylist“ vor, die sich an Ihre Stimmung anpasst

Spotify erweitert seine Sammlung personalisierter Playlists mit der Einführung seiner neuesten Funktion, der Tagesliste, weiter. Diese sich ständig weiterentwickelnde Playlist ist so konzipiert, dass sie sich den ganzen Tag über an Ihre Stimmung anpasst und jedem Benutzer ein einzigartiges Hörerlebnis bietet, das auf ihn zugeschnitten ist.

Daylist reiht sich in die Reihe von Discovery Weekly, On Repeat und Genre-Mixes ein und ist eine ständig aktualisierte Playlist, die darauf abzielt, „jede Version von Ihnen“ zu bedienen. Die Playlist wird mehrmals täglich aktualisiert und enthält neue Titel und Titel basierend auf Ihrer bisherigen Nutzung der Spotify-App.

Wenn Sie beispielsweise morgens normalerweise fröhliche und fröhliche Musik hören, schlägt daylist möglicherweise eine Playlist mit dem Titel „Bedroom Pop Banger Early Morning“ vor. Neben diesen skurrilen Untertiteln können Sie damit rechnen, bei jeder Aktualisierung der Wiedergabeliste neue Titel und einen aktualisierten Titel zu entdecken.

Diese neue Funktion baut auf Spotifys Verständnis von Musikmetadaten auf, das die Einführung von Niche Mixes Anfang des Jahres ermöglichte. Niche Mixes ermöglichten es Benutzern, bestimmte Aktivitäten, Stimmungen oder Ästhetiken einzugeben, um im Gegenzug eine individuelle Playlist zu erhalten. Mit Daylist kombiniert Spotify diese „Vibes“ mit Ihren Spotify-Nutzungsdaten, um eine All-in-One-Playlist zu erstellen, die den ganzen Tag über Ihre bevorzugte Musik präsentiert.

Die Playlist wird regelmäßig aktualisiert und enthält die „Nischenmusik und Mikrogenres“, die Sie normalerweise zu bestimmten Tages- und Wochenzeiten streamen. Darüber hinaus passen sich die Grafiken von daylist an die Tageszeit an und wechseln von einem hellen Gelbton am Morgen zu Sonnenuntergangsfarben am Abend und einem dunkleren Schwarz für spätabendliches Hören.

Darüber hinaus verfügt daylist über eine integrierte Sharing-Funktion speziell für soziale Medien. Benutzer können ganz einfach einen vorgefertigten Screenshot, einen personalisierten Aufkleber oder eine anpassbare Sharecard teilen, um ihre Tagesliste Freunden und Followern zu präsentieren. Die Wiedergabeliste kann für einen bequemen Zugriff auch in der Bibliothek des Benutzers gespeichert werden.

Daylist wird sowohl für kostenlose als auch für Premium-Benutzer in englischsprachigen Märkten eingeführt, darunter in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Irland. Spotify plant, die Verfügbarkeit in den kommenden Monaten auf mehr Benutzer weltweit auszudehnen.

Quelle:

– Spotify (Keine spezifische URL angegeben)