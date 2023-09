Spotify startet kostenlose Hörbuch-Testversion für Abonnenten

By

Berichten zufolge plant Spotify die Einführung eines Pilotprogramms, das seinen Abonnenten eine kostenlose Hörbuch-Testversion anbieten wird. Nutzer können mit bis zu 20 Stunden Hörgenuss rechnen, was etwa zwei Hörbüchern pro Monat entspricht. Auf dem Programm stehen Titel großer US-Verlage.

In der Vergangenheit bot Spotify nach der Übernahme der Hörbuchplattform Findaway Hörbücher über ein Pay-per-Download-Modell an. Der Prozess erforderte jedoch, dass Benutzer die Hörbücher über einen Webbrowser kauften, um die 30-prozentige Provision von Apple für In-App-Käufe zu vermeiden. Das Pilotprogramm hingegen ermöglicht es Benutzern, Bücher direkt in der Spotify-App herunterzuladen.

Die anfängliche Einführung des Programms wird auf englischsprachige Länder beschränkt sein und eine breite Palette verfügbarer Titel bieten. Es bleibt unklar, wie Spotify die Verlage entschädigen will, es wird jedoch spekuliert, dass sie möglicherweise eine Zahlung erhalten, die auf der Hördauer der Nutzer basiert.

Diese Initiative von Spotify zielt darauf ab, seine Dienste über das Musik-Streaming hinaus zu erweitern und zusätzliche Einnahmequellen zu generieren, ähnlich wie der Einstieg in den Podcast-Markt. Es stellt auch eine Herausforderung für Audible dar, das derzeit den Hörbuchmarkt mit einem Anteil von 63.4 % und einem Umsatz von etwa 1.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 dominiert.

Darüber hinaus erfolgt dieser Schritt, da Spotify nach einer kürzlich erfolgten Preiserhöhung versucht, den Wert seiner Abonnements zu steigern. Zusätzlich zum Hörbuch-Pilotprogramm hat das Unternehmen damit begonnen, die Platzierung von In-App-Liedtexten hinter einer Premium-Paywall zu testen.

Quelle: Wall Street Journal